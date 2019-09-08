Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 8 сен — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
В субботу группа палестинцев запустила дрон из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Беспилотный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство, повредившее одну из армейских машин в районе разделительного забора.
"В ответ мы поразили несколько целей ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных объекта в Газе. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС", — говорится в сообщении израильской армии.
В свою очередь, палестинское информационное агентство "ар-Рай" сообщило, что "ВВС Израиля нанесли по меньшей мере семь ракетных ударов по базам сопротивления".
Представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кидра заявил РИА Новости, что "в результате израильского обстрела в больницы сектора Газа жертв не поступало".