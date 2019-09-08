Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T09:41Z
https://ria.ru/20190908/1558439545.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/134173/26/1341732627_0:123:4917:2888_1036x0_80_0_0_834e367690e6a8c9efeca914736f237f.jpg
РИА Новости

Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

07:19 08.09.2019 (обновлено: 09:41 08.09.2019)
1180
© AFP 2019 / Jack GuezВертолет "Апач" ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа
Вертолет Апач ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа
© AFP 2019 / Jack Guez
Вертолет "Апач" ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 8 сен — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
В субботу группа палестинцев запустила дрон из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Беспилотный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство, повредившее одну из армейских машин в районе разделительного забора.
"В ответ мы поразили несколько целей ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных объекта в Газе. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС", — говорится в сообщении израильской армии.
В свою очередь, палестинское информационное агентство "ар-Рай" сообщило, что "ВВС Израиля нанесли по меньшей мере семь ракетных ударов по базам сопротивления".
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
Вчера, 00:21РИА Новости
Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля
Представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кидра заявил РИА Новости, что "в результате израильского обстрела в больницы сектора Газа жертв не поступало".
2003003725
Обсудить 1
Обострение палестино-израильского конфликтаВВС ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
Популярные комментарии
Шакалья политика Израиля. Стреляют по мирным жителям, а ответственность возлагают на ХАМАС. А земля Израилю как досталась?! Отжимом палестинских территорий в 1949 году. Еще и спекулируют в своих СМИ.
8 сентября, 09:38
ВРВиктор Рогунков
1300000
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Турция — Западу: почему нам запрещают ядерное оружие?
РИА
Новости
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Афганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле. 30 апреля 2018
Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента
новостей
Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань
Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Украинский фронт торговой войны между США и Китаем
Запуск гиперзвуковой ракеты
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже
В Париже на протестах "желтых жилетов" задержали почти 90 человек
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ
Универсальный "десантник". На что способен новый броневик "Тайфун-ВДВ"
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Акция протеста в Гонконге
Эксперт назвал ситуацию в Гонконге революционным сумасшествием
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Лента новостейМолния