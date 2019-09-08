Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье

ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Более тысячи наблюдателей следят за избирательным процессом в Забайкалье, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Восьмого сентября, в единый день голосования, за избирательным процессом в Забайкальском крае следят 1150 наблюдателей, в их числе - 881 наблюдатель направлен от региональной Общественной палаты. Они работают на 635 избирательных участках", - говорится в сообщении.

В Забайкальском крае проходят досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы депутата законодательного собрания по Нерчинскому округу и 122 кампании в органах местного самоуправления.

В списке кандидатов в губернаторы Елена Краузе от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России", Яна Шпак от Партии роста и врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец).