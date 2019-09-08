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РИА Новости
Единый день голосования

Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье

06:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в Забайкалье
Досрочное голосование в Забайкалье
© РИА Новости
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Досрочное голосование в Забайкалье. Архивное фото
ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Более тысячи наблюдателей следят за избирательным процессом в Забайкалье, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Восьмого сентября, в единый день голосования, за избирательным процессом в Забайкальском крае следят 1150 наблюдателей, в их числе - 881 наблюдатель направлен от региональной Общественной палаты. Они работают на 635 избирательных участках", - говорится в сообщении.
В Забайкальском крае проходят досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы депутата законодательного собрания по Нерчинскому округу и 122 кампании в органах местного самоуправления.
В списке кандидатов в губернаторы Елена Краузе от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России", Яна Шпак от Партии роста и врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец).
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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Врио главы Забайкалья пойдет на выборы как самовыдвиженец
В 8.00 по местному времени (02.00 мск) в регионе открылись 926 избирательных участков. Комиссии ждут на них 791 780 человек. Явка на 10.00 по местному времени (04.00 мск) составила 4,43%.
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Единый день голосованияАлександр ОсиповРоссияПолитика
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