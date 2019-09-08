В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первые избирательные участки, на которых сотрудники Росгвардии смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы, открылись в столице.

Таких в городе семь - №400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.

Остальные участки откроются в 8 утра. В выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября принимают участие 225 кандидатов. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.

По итогам выборов депутатов МГД шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.