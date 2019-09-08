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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев

06:11 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первые избирательные участки, на которых сотрудники Росгвардии смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы, открылись в столице.
Таких в городе семь - №400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.
Остальные участки откроются в 8 утра. В выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября принимают участие 225 кандидатов. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.
По итогам выборов депутатов МГД шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
Кроме того, в Москве откроются 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выберут высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Здание Московской городской Думы
00:27Выборы в Мосгордуму
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице
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