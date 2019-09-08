В Оренбургской области начали работу избирательные участки

УФА, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки Оренбургской области, где в единый день голосования выбирают губернатора региона, открылись в 8.00 по местному времени (6.00 мск), сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Сегодня в 8.00 (6.00 мск) начали свою работу избирательные участки области, всего 1 тысяча 706 участков. В регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей", - сообщили в избиркоме.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.