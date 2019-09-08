В Оренбургской области начали работу избирательные участки

УФА, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки Оренбургской области, где в единый день голосования выбирают губернатора региона, открылись в 8.00 по местному времени (6.00 мск), сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.

"Сегодня в 8.00 (6.00 мск) начали свою работу избирательные участки области, всего 1 тысяча 706 участков. В регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей", - сообщили в избиркоме.