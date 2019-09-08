Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T09:37Z
https://ria.ru/20190908/1558439047.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150004/62/1500046216_0:170:3264:2006_1036x0_80_0_0_7a5ae94efe39f10e57c0288aef0a319f.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30

04:56 08.09.2019 (обновлено: 09:37 08.09.2019)
3670
© AFP 2019 / StringerПоврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань
Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань
© AFP 2019 / Stringer
Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен — РИА Новости. В результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань один человек погиб, пострадали 29, сообщило правительство города Нэйцзян.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших.
Обрушились 17 зданий, 215 получили повреждения.
Землетрясение произошло в воскресенье утром в 06:42 по местному времени (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров.
Подземные толчки ощущались в нескольких уездах, разрушения произошли в основном в сельской местности, где постройки достаточно ветхие и неустойчивые к сейсмоактивности, а из-за того, что землетрясение случилось рано утром, когда почти все спали, число пострадавших и тех, кто оказался под завалами, быстро растет.
Сейсмограф
1 января, 11:09РИА Новости
СМИ: Китай строит крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях
Управление общественной безопасности городского округа Нэйцзян направило в район ЧП около 600 сотрудников полиции, на месте работают пожарные и спасатели.
Данных о погибших пока не поступало. Власти немедленно распространили в социальных сетях ролики и картинки о том, как нужно себя вести при землетрясении, а также в случае, если вы оказались под завалами.
12123418
Обсудить 1
WeiboЗемля - РИА НаукаПекинВ мире
Рекомендуем
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Названы лечебные свойства водки
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Лента
новостей
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Двуглавая гремучая змея, найденная в Нью-Джерси, США
В США обнаружена редкая двуглавая змея
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Волны, вызванные прохождением тайфуна Линлин, в Пусане, Южная Корея. 7 сентября 2019
В Южной Корее женщина погибла из-за тайфуна
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Вид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
В Сочи выпал первый снег
Афганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле. 30 апреля 2018
Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Запуск гиперзвуковой ракеты
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Вертолет Апач ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Турция — Западу: почему нам запрещают ядерное оружие?
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Лента новостейМолния