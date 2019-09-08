Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30

ПЕКИН, 8 сен — РИА Новости. В результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань один человек погиб, пострадали 29, сообщило правительство города Нэйцзян.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Обрушились 17 зданий, 215 получили повреждения.

Землетрясение произошло в воскресенье утром в 06:42 по местному времени (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Подземные толчки ощущались в нескольких уездах, разрушения произошли в основном в сельской местности, где постройки достаточно ветхие и неустойчивые к сейсмоактивности, а из-за того, что землетрясение случилось рано утром, когда почти все спали, число пострадавших и тех, кто оказался под завалами, быстро растет.

Управление общественной безопасности городского округа Нэйцзян направило в район ЧП около 600 сотрудников полиции, на месте работают пожарные и спасатели.