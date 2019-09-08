Названы лечебные свойства водки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты считают, что водка является эффективным способом избавления от остеохондроза, пишет Специалисты считают, что водка является эффективным способом избавления от остеохондроза, пишет "МедикФорум"

При обострении этой болезни рекомендуется делать водочные компрессы. Сообщается, что они помогут снимать отеки, кроме того, они греют больную область. Так происходит избавление от болей.

Для процедуры необходимо водку смешать с медом. Состав следует нанести на больное место и укутать его целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами.

Такой компресс рекомендуется держать как можно дольше. Оптимальное количество времени — два часа.

Как отмечается, остеохондроз, причисляемый к "болезням современности", поражает каждого третьего жителя Земли. Люди с этим диагнозом испытывают боли в спине и в шее, также боль может распространиться на плечи и даже на руки. Возникают боли и в голове.