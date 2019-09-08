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РИА Новости

Названы лечебные свойства водки

04:14 08.09.2019 (обновлено: 08:20 08.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива готовой продукции на предприятии "Шуйская водка"
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты считают, что водка является эффективным способом избавления от остеохондроза, пишет "МедикФорум".
При обострении этой болезни рекомендуется делать водочные компрессы. Сообщается, что они помогут снимать отеки, кроме того, они греют больную область. Так происходит избавление от болей.
Работа в офисе. Архив
10 декабря 2012, 10:29РИА Новости
Офисным работникам угрожают остеохондроз, радикулит и ожирениеМалоподвижный образ жизни и неправильное питание офисных работников ведут к гиподинамии и ожирению, считает заместитель директора по лечебной и научной работе Государственного научного центра по профилактической медицине Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Для процедуры необходимо водку смешать с медом. Состав следует нанести на больное место и укутать его целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами.
Такой компресс рекомендуется держать как можно дольше. Оптимальное количество времени — два часа.
Как отмечается, остеохондроз, причисляемый к "болезням современности", поражает каждого третьего жителя Земли. Люди с этим диагнозом испытывают боли в спине и в шее, также боль может распространиться на плечи и даже на руки. Возникают боли и в голове.
При остеохондрозе стираются диски между позвонками. Неправильное питание или упражнения могут усугублять ситуацию. Людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, поскольку может замедляться проходимость крови по сосудам
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ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
А вот, если смазать больное место изнутри, эффект усилится! Вплоть до моря по колено, в зависимости от интенсивности втирания.
8 сентября, 04:29
Ея Величества
24431304
Я нутром чуял, что она родимая полезна и вот доказали её целебные свойства .
8 сентября, 05:40
NNikki_5519
25331019
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