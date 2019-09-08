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РИА Новости

Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека

03:42 08.09.2019 (обновлено: 06:38 08.09.2019)
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© Fotolia / science photoУченый делает тест в лаборатории
Ученый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo
ТОКИО, 8 сен — РИА Новости. Открытие японских ученых из Университета Хиросимы и разработанная ими технология позволяют с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении. Профессор университета Масаюки Симада рассказал РИА Новости, почему открытие, перспективное в животноводстве, бессмысленно применять на человеке.
"В животноводстве существует потребность в рождении только коров, если хозяйство молочное, и только быков, если это мясное производство, так как они быстрее растут. Поэтому в животноводстве существует четкое разделение – кому нужны только коровы и кому нужны только быки. В этом и может помочь наша технология", — сказал он.
"Сейчас мы можем с вероятностью 95% обеспечить рождение бычков или телок. Для животноводов это очень простая технология, с помощью которой они могут добиться рождения скота нужного им пола, что является большим преимуществом. По крайней мере для японских животноводческих фирм это может быть применено очень скоро", — добавил Симада.
Он считает, что на коровах в реальных условиях на практике его технология может быть применена уже через три-четыре года, а на свинофермах — через три-пять лет.
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С точки зрения технологии, открытие может быть применено для любого млекопитающего, в том числе и для человека. Но профессор считает это бессмысленным.
"Технологически это возможно, так как принцип один и тот же. Но в случае с человеком вероятность должна быть не меньше 100%, иначе в этом нет никакого смысла, ведь у человека, как правило, в одних родах рождается один ребенок. У мышей, свиней рождается 10-15 детенышей, и вероятность рождения потомства определенного пола в рамках 80-90% более чем достаточна. Но при рождении одного ребенка если вероятность рождения нужного пола меньше 100%, вся затея теряет смысл", — пояснил он.
По его словам, есть и еще одна проблема: "Представим себе, что, например, японцы захотели рождения мальчика и в 80% стали рождаться одни мальчики. Тогда через два-три поколения японцы перестанут существовать как нация. То есть существует и этическая проблема. Думаю, что есть большая разница между тем, что можно осуществить технически, и тем, что нужно обществу".
Он отметил, что не ставил себе цели создать технологию для применения на человеке.
Исследования начались пять лет назад. Их целью было вовсе не программирование пола, а выявление различий в функциях сперматозоидов, несущих Y-хромосому и отвечающих за рождение особи мужского пола, и Х-несущих сперматозоидов, которые отвечают за рождение потомства женского пола.
"В процессе исследований выяснилось, что белок, который есть только у Х-несущих сперматозоидов, может соединяться с вирусом. Когда мы воздействовали на него препаратом, который воспринимается организмом как вирус, а на самом деле является обычным противовирусным лекарством, то обнаружили, что этот тип сперматозоидов остановил свое движение. Тогда попробовали собрать только те, которые продолжили двигаться, чтобы посмотреть, что будет. В результате родились только особи мужского пола", — рассказал Симада.
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