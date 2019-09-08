В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии

Избиратели проходят процедуру подтверждения личности с помощью сканирования отпечатка пальца на избирательном участке в Бишкеке, перед тем как проголосовать на выборах президента Киргизии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.

Правительство определило концерн "Автоматика" единым подрядчиком ЦИК на оснащение оборудованием цифровых избирательных участков. Разработанные концерном терминалы для голосования используют 8 сентября в Москве на 30 цифровых избирательных участках, где смогут проголосовать проживающие в столице избиратели из 20 регионов.

По словам Кабанова, "Автоматика" будет работать над совершенствованием технических решений, применяемых на цифровых участках.

"Мы планируем исследовать возможности оснащения цифровых участков не только устройствами для электронного голосования, учета и подсчета голосов, но и дополнительными техническими средствами. В частности, речь об устройствах для идентификации личности избирателя, в том числе с использованием машиночитаемых документов, удостоверяющих личность, с применением биометрических и других технологий", — рассказал гендиректор концерна.

По его словам, в кооперации с технологическими партнерами концерн планирует работать над расширением спектра цифровых сервисов и услуг на основе планируемых перспективных разработок в области создания цифровой платформы избирательной системы. Также речь идет о создании и внедрении централизованной электронной базы избирателей, функционирующей в режиме реального времени, возможного использования мощностей интернета и других информационных систем для передачи данных с цифровых избирательных участков соответствующим избирательным комиссиям, организующим выборы.

"Эксперимент проводится 8 сентября, однако работа по анализу его результатов и поисков путей дальнейшего развития этого направления будет продолжена", — отметил Кабанов.