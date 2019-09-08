За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. За два часа с начала голосования на досрочных выборах губернатора Сахалинской области проголосовали 6,15% избирателей, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов.

"На 10.00 (02.00 мск) в Сахалинской области на досрочных выборах главы региона проголосовало 6,15% от списочного состава избирателей", - сказал он.

По уточненным данным избиркома, голосование идет на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.

"С начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений не поступало", - отметил Сиваконов.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.