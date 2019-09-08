Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T03:24Z
https://ria.ru/20190908/1558438794.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155739/97/1557399748_0:44:800:494_1036x0_80_0_0_a95f38406cdf8025e4ceb41dc348ef87.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей

03:24 08.09.2019
711
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиВрио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. За два часа с начала голосования на досрочных выборах губернатора Сахалинской области проголосовали 6,15% избирателей, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов.
"На 10.00 (02.00 мск) в Сахалинской области на досрочных выборах главы региона проголосовало 6,15% от списочного состава избирателей", - сказал он.
По уточненным данным избиркома, голосование идет на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.
"С начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений не поступало", - отметил Сиваконов.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.
Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводятся в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
020100
Обсудить 0
Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоОлег КожемякоРоссияПолитика
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
РИА
Новости
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Лента
новостей
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Лолита назвала причину расставания с мужем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Названы лечебные свойства водки
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Драка в поликлинике в Набережных Челнах
В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ
Универсальный "десантник". На что способен новый броневик "Тайфун-ВДВ"
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Лента новостейМолния