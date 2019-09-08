Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Роскосмос проведет испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" в 2020 году при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что Роскосмос собирается создать модернизированный разгонный блок "Фрегат" с новой системой управления до 30 ноября 2020 года, на эти работы планируется потратить 672 миллиона рублей.

В материалах отмечается, что испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" будут проведены при запуске спутника "Метеор-М" номер 2-3 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, который предполагается осуществить в 2020 году.

К настоящему времени проведено 78 полетов разгонного блока "Фрегат" различных модификаций на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит" с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.