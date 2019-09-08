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РИА Новости

Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году

03:21 08.09.2019 (обновлено: 06:36 08.09.2019)
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© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Космический аппарат "Метеор-М"
Космический аппарат Метеор-М
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Космический аппарат "Метеор-М"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Роскосмос проведет испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" в 2020 году при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что Роскосмос собирается создать модернизированный разгонный блок "Фрегат" с новой системой управления до 30 ноября 2020 года, на эти работы планируется потратить 672 миллиона рублей.
В материалах отмечается, что испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" будут проведены при запуске спутника "Метеор-М" номер 2-3 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, который предполагается осуществить в 2020 году.
К настоящему времени проведено 78 полетов разгонного блока "Фрегат" различных модификаций на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит" с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
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Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 планируется в четвертом квартале 2020 года, "Метеор-М" номер 2-4 - в четвертом квартале 2021 года.
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Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссия
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