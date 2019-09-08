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РИА Новости

Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

02:46 08.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинПоследствия ночного разгула стихии во Владивостоке
Последствия ночного разгула стихии во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Последствия ночного разгула стихии во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Отключение электроснабжения произошло в Приморском крае из-за сильного ветра с дождем, без света остаются около 24 тысяч человек, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Как сообщает ведомство, 7 сентября с 21.25 (мск) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "ДЭК" – АО "ДРСК").
"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 23 тысячи 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 7,0 МВт", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Министерство энергетики РФРоссияПриморский крайПроисшествия
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