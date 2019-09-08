День солидарности журналистов: эксперты сравнили дела Голунова и Вышинского

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты сравнили дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говоря о журналистской солидарности.
Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его гибели книгу перевели на 70 языков.
Голунов и Вышинский
"Солидарность есть, она себя очень хорошо показала во время отстаивания прав нашего коллеги Ивана Голунова. И даже известные представители СМИ и гражданского общества удивились, насколько это получилось эффективно", - сказал РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Он отметил, что в одном порыве за Голунова высказались представители разных изданий, представляющих разные части политического спектра, объединились журналисты и государственных, и негосударственных, и оппозиционных СМИ.
"Так же, как дело Вышинского продемонстрировало, что в мире полный швах, дело Голунова показало, что солидарность журналистская есть у нас, существует", - сказал председатель комиссии общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Однако, по его мнению, история Голунова "абсолютно московская": "в Москве был задержан московский журналист, и началось тут". В регионах же, по словам Малькевича, ситуация совершенно иная. Он привел в пример историю издателя газеты "Новые колеса" и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, находившегося под стражей с начала ноября 2017 года по обвинению в вымогательстве. В июне этого года суд освободил Рудникова из-под ареста.
"Проблема в том, что нужно московским журналистам снизойти и понимать, что есть не только Москва. Потому что он (Рудников – ред.) не в Москве, все. Не рядом. Был бы рядом - все бы ходили кого-то теребили, а когда ты за пределами Садового кольца, то просто можно погрустить", - сказал Малькевич.
История же с арестом на Украине Вышинского, по мнению экспертов, показывает нехватку или отсутствие солидарности.
"Но вот, например, к сожалению, за Вышинского, нашего коллегу, который больше года находился в тюрьме на Украине, заступались большей частью коллеги из государственных, официальных СМИ. Хотя активное участие принимал, например, Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы", - сказал Соловьев.
"Нужно набраться мужества и честно об этом сказать, выбрать для этого удобную площадку, что солидарности журналистов в интернациональном плане нет. Я думаю, что история Кирилла Вышинского максимально показательна в данном плане… дело Кирилла Вышинского – экватор, черта, после которой уже бессмысленно обманываться. Все продемонстрировано", - считает Малькевич.
Оба эксперта также отметили выступление в поддержку Вышинского представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Однако, по мнению Малькевича, кроме этого, "ничего яркого, запоминающегося не было со стороны мирового журналистского сообщества".
Россия и мир
Мнения экспертов о том, есть ли журналистская солидарность, когда речь заходит о взаимоотношениях между представителями российских СМИ и мировым сообществом, разделились.
Как заявил Соловьев, международная журналистская солидарность существует, например, на площадке Международной федерации журналистов (МФЖ), в которую входят журналистские союзы 186 стран.
"И, несмотря на все противоречия между странами, у нас там, на уровне МФЖ, никаких противоречий нет, несмотря на то, что долгие годы возглавляли организацию представители Франции, Бельгии, Великобритании. Тем не менее мы всегда очень хорошо с ними сотрудничали и сотрудничаем, и они всегда откликались на наши заявления, а мы поддерживали их заявления", - подчеркнул он.
Соловьев также рассказал, что когда была ситуация "с обострением в Англии по поводу Скрипалей" и в адрес российских журналистов, аккредитованных в Великобритании, стали приходить угрозы, СЖР вышел с заявлением на эту тему.
"И вдруг на следующий день я получил письмо от руководителя Союза журналистов Великобритании и Северной Ирландии Мишель Стэнистрит, которая написала мне, что она выражает солидарность с нами и заявляет, что, конечно, ни в коем случае мешать работе СМИ никто не имеет права. Это в тот момент была единственная хорошая новость из Англии про Россию", - добавил он.
По мнению же Малькевича, назрела необходимость создания какой-то другой международной организации, которая бы занималась отстаиванием прав журналистов во всем мире с использованием современных технологий.
"Есть Международная федерация журналистов, она существует, но, к сожалению, высказываемые ей порицания ни к чему не приводят и являются комариными укусами для тех, кто плевать хотел на право журналиста распространять информацию", - заявил он.
Малькевич напомнил о недопуске российских журналистов на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне и связал это с тем, что по качеству российская журналистика "на голову выше всех", а "мировое "цивилизованное" сообщество" не в состоянии справиться с ней в конкурентной борьбе.
"А что, кто-то возмутился в мире? Какой-то журналист на этой конференции встал и сказал: "Слушайте, а вы тут не пустили кучу участников"? Нет. А давайте вспомним прошлогоднюю историю, когда Евгения Примакова выперли прямо в аэропорту в Киеве, а он летел на конференцию по свободе слова ОБСЕ. Что-то происходило после этого? Кто-то встал? Собственно, на той же конференции ОБСЕ ведущий должен был ее закрыть, сказав: "Мы не будем ничего делать, потому что нарушены фундаментальные вещи", - отметил Малькевич.
На вопрос о том, как укрепить журналистскую солидарность в России и в мире, Соловьев сказал: "Нам надо общаться, нам надо обсуждать наши проблемы, надо активно думать о том, как нам развивать сотрудничество, я имею в виду международную повестку".
"В России тоже. Знаете, вот происходят нападки друг на друга представителей разных политических течений… Но когда коллеги встречаются, они прекрасно общаются, сидят, вместе пьют кофе, может, даже спорят о чем-то. Важно встречаться, общаться и, что называется, сверять часы", - считает глава СЖР.