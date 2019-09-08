Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T01:51Z
https://ria.ru/20190908/1558438302.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155843/03/1558430352_0:19:3054:1737_1036x0_80_0_0_9b86800257b4796b84496f272a0adb25.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

День солидарности журналистов: эксперты сравнили дела Голунова и Вышинского

01:50 08.09.2019 (обновлено: 01:51 08.09.2019)
1400
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в Москве
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты сравнили дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говоря о журналистской солидарности.
Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его гибели книгу перевели на 70 языков.

Голунов и Вышинский

"Солидарность есть, она себя очень хорошо показала во время отстаивания прав нашего коллеги Ивана Голунова. И даже известные представители СМИ и гражданского общества удивились, насколько это получилось эффективно", - сказал РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Он отметил, что в одном порыве за Голунова высказались представители разных изданий, представляющих разные части политического спектра, объединились журналисты и государственных, и негосударственных, и оппозиционных СМИ.
Не просто камень с души. Симоньян – о возвращении Вышинского
Вчера, 18:55Дело Кирилла Вышинского
Симоньян прокомментировала возвращение Вышинского в Россию
"Так же, как дело Вышинского продемонстрировало, что в мире полный швах, дело Голунова показало, что солидарность журналистская есть у нас, существует", - сказал председатель комиссии общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Однако, по его мнению, история Голунова "абсолютно московская": "в Москве был задержан московский журналист, и началось тут". В регионах же, по словам Малькевича, ситуация совершенно иная. Он привел в пример историю издателя газеты "Новые колеса" и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, находившегося под стражей с начала ноября 2017 года по обвинению в вымогательстве. В июне этого года суд освободил Рудникова из-под ареста.
"Проблема в том, что нужно московским журналистам снизойти и понимать, что есть не только Москва. Потому что он (Рудников – ред.) не в Москве, все. Не рядом. Был бы рядом - все бы ходили кого-то теребили, а когда ты за пределами Садового кольца, то просто можно погрустить", - сказал Малькевич.
История же с арестом на Украине Вышинского, по мнению экспертов, показывает нехватку или отсутствие солидарности.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной
Вчера, 17:50Освобождение задержанных россиян и украинцев
Киселев назвал день освобождения Вышинского одним из самых счастливых
"Но вот, например, к сожалению, за Вышинского, нашего коллегу, который больше года находился в тюрьме на Украине, заступались большей частью коллеги из государственных, официальных СМИ. Хотя активное участие принимал, например, Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы", - сказал Соловьев.
"Нужно набраться мужества и честно об этом сказать, выбрать для этого удобную площадку, что солидарности журналистов в интернациональном плане нет. Я думаю, что история Кирилла Вышинского максимально показательна в данном плане… дело Кирилла Вышинского – экватор, черта, после которой уже бессмысленно обманываться. Все продемонстрировано", - считает Малькевич.
Оба эксперта также отметили выступление в поддержку Вышинского представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Однако, по мнению Малькевича, кроме этого, "ничего яркого, запоминающегося не было со стороны мирового журналистского сообщества".

Россия и мир

Мнения экспертов о том, есть ли журналистская солидарность, когда речь заходит о взаимоотношениях между представителями российских СМИ и мировым сообществом, разделились.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Вчера, 17:08Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что профессия журналиста вытащила его из тюрьмы
Как заявил Соловьев, международная журналистская солидарность существует, например, на площадке Международной федерации журналистов (МФЖ), в которую входят журналистские союзы 186 стран.
"И, несмотря на все противоречия между странами, у нас там, на уровне МФЖ, никаких противоречий нет, несмотря на то, что долгие годы возглавляли организацию представители Франции, Бельгии, Великобритании. Тем не менее мы всегда очень хорошо с ними сотрудничали и сотрудничаем, и они всегда откликались на наши заявления, а мы поддерживали их заявления", - подчеркнул он.
Соловьев также рассказал, что когда была ситуация "с обострением в Англии по поводу Скрипалей" и в адрес российских журналистов, аккредитованных в Великобритании, стали приходить угрозы, СЖР вышел с заявлением на эту тему.
"И вдруг на следующий день я получил письмо от руководителя Союза журналистов Великобритании и Северной Ирландии Мишель Стэнистрит, которая написала мне, что она выражает солидарность с нами и заявляет, что, конечно, ни в коем случае мешать работе СМИ никто не имеет права. Это в тот момент была единственная хорошая новость из Англии про Россию", - добавил он.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
Вчера, 16:47Дело Кирилла Вышинского
Представитель ОБСЕ по СМИ приветствовал освобождение Вышинского
По мнению же Малькевича, назрела необходимость создания какой-то другой международной организации, которая бы занималась отстаиванием прав журналистов во всем мире с использованием современных технологий.
"Есть Международная федерация журналистов, она существует, но, к сожалению, высказываемые ей порицания ни к чему не приводят и являются комариными укусами для тех, кто плевать хотел на право журналиста распространять информацию", - заявил он.
Малькевич напомнил о недопуске российских журналистов на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне и связал это с тем, что по качеству российская журналистика "на голову выше всех", а "мировое "цивилизованное" сообщество" не в состоянии справиться с ней в конкурентной борьбе.
"А что, кто-то возмутился в мире? Какой-то журналист на этой конференции встал и сказал: "Слушайте, а вы тут не пустили кучу участников"? Нет. А давайте вспомним прошлогоднюю историю, когда Евгения Примакова выперли прямо в аэропорту в Киеве, а он летел на конференцию по свободе слова ОБСЕ. Что-то происходило после этого? Кто-то встал? Собственно, на той же конференции ОБСЕ ведущий должен был ее закрыть, сказав: "Мы не будем ничего делать, потому что нарушены фундаментальные вещи", - отметил Малькевич.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59РИА Новости
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
На вопрос о том, как укрепить журналистскую солидарность в России и в мире, Соловьев сказал: "Нам надо общаться, нам надо обсуждать наши проблемы, надо активно думать о том, как нам развивать сотрудничество, я имею в виду международную повестку".
"В России тоже. Знаете, вот происходят нападки друг на друга представителей разных политических течений… Но когда коллеги встречаются, они прекрасно общаются, сидят, вместе пьют кофе, может, даже спорят о чем-то. Важно встречаться, общаться и, что называется, сверять часы", - считает глава СЖР.
1400116
Обсудить 2
Дело Кирилла ВышинскогоОБСЕСолидарностьСоюз журналистов РоссииЕвгений ПримаковАлексей Венедиктов (журналист)РоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Не просто камень с души. Симоньян – о возвращении Вышинского
Симоньян прокомментировала возвращение Вышинского в Россию
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Лента
новостей
Актриса Джиллиан Андерсон и 71-ый премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
Актриса из "Секретных материалов" сыграет Маргарет Тэтчер
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Турция — Западу: почему нам запрещают ядерное оружие?
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Названы лечебные свойства водки
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Америка приходит на Украину по-настоящему
Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань
Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Константин Косачев
Косачев прокомментировал разговор Путина с Зеленским
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Украинский фронт торговой войны между США и Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
Лента новостейМолния