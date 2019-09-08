День солидарности журналистов: эксперты сравнили дела Голунова и Вышинского

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты сравнили дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говоря о журналистской солидарности.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его гибели книгу перевели на 70 языков.

Голунов и Вышинский

"Солидарность есть, она себя очень хорошо показала во время отстаивания прав нашего коллеги Ивана Голунова. И даже известные представители СМИ и гражданского общества удивились, насколько это получилось эффективно", - сказал РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он отметил, что в одном порыве за Голунова высказались представители разных изданий, представляющих разные части политического спектра, объединились журналисты и государственных, и негосударственных, и оппозиционных СМИ.

"Так же, как дело Вышинского продемонстрировало, что в мире полный швах, дело Голунова показало, что солидарность журналистская есть у нас, существует", - сказал председатель комиссии общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Однако, по его мнению, история Голунова "абсолютно московская": "в Москве был задержан московский журналист, и началось тут". В регионах же, по словам Малькевича, ситуация совершенно иная. Он привел в пример историю издателя газеты "Новые колеса" и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, находившегося под стражей с начала ноября 2017 года по обвинению в вымогательстве. В июне этого года суд освободил Рудникова из-под ареста.

"Проблема в том, что нужно московским журналистам снизойти и понимать, что есть не только Москва. Потому что он (Рудников – ред.) не в Москве, все. Не рядом. Был бы рядом - все бы ходили кого-то теребили, а когда ты за пределами Садового кольца, то просто можно погрустить", - сказал Малькевич.

История же с арестом на Украине Вышинского, по мнению экспертов, показывает нехватку или отсутствие солидарности.

"Но вот, например, к сожалению, за Вышинского, нашего коллегу, который больше года находился в тюрьме на Украине, заступались большей частью коллеги из государственных, официальных СМИ. Хотя активное участие принимал, например, Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы", - сказал Соловьев.

"Нужно набраться мужества и честно об этом сказать, выбрать для этого удобную площадку, что солидарности журналистов в интернациональном плане нет. Я думаю, что история Кирилла Вышинского максимально показательна в данном плане… дело Кирилла Вышинского – экватор, черта, после которой уже бессмысленно обманываться. Все продемонстрировано", - считает Малькевич.

Оба эксперта также отметили выступление в поддержку Вышинского представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Однако, по мнению Малькевича, кроме этого, "ничего яркого, запоминающегося не было со стороны мирового журналистского сообщества".

Россия и мир

Мнения экспертов о том, есть ли журналистская солидарность, когда речь заходит о взаимоотношениях между представителями российских СМИ и мировым сообществом, разделились.

Как заявил Соловьев, международная журналистская солидарность существует, например, на площадке Международной федерации журналистов (МФЖ), в которую входят журналистские союзы 186 стран.

"И, несмотря на все противоречия между странами, у нас там, на уровне МФЖ, никаких противоречий нет, несмотря на то, что долгие годы возглавляли организацию представители Франции, Бельгии, Великобритании. Тем не менее мы всегда очень хорошо с ними сотрудничали и сотрудничаем, и они всегда откликались на наши заявления, а мы поддерживали их заявления", - подчеркнул он.

Соловьев также рассказал, что когда была ситуация "с обострением в Англии по поводу Скрипалей" и в адрес российских журналистов, аккредитованных в Великобритании, стали приходить угрозы, СЖР вышел с заявлением на эту тему.

"И вдруг на следующий день я получил письмо от руководителя Союза журналистов Великобритании и Северной Ирландии Мишель Стэнистрит, которая написала мне, что она выражает солидарность с нами и заявляет, что, конечно, ни в коем случае мешать работе СМИ никто не имеет права. Это в тот момент была единственная хорошая новость из Англии про Россию", - добавил он.

По мнению же Малькевича, назрела необходимость создания какой-то другой международной организации, которая бы занималась отстаиванием прав журналистов во всем мире с использованием современных технологий.

"Есть Международная федерация журналистов, она существует, но, к сожалению, высказываемые ей порицания ни к чему не приводят и являются комариными укусами для тех, кто плевать хотел на право журналиста распространять информацию", - заявил он.

Малькевич напомнил о недопуске российских журналистов на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне и связал это с тем, что по качеству российская журналистика "на голову выше всех", а "мировое "цивилизованное" сообщество" не в состоянии справиться с ней в конкурентной борьбе.

"А что, кто-то возмутился в мире? Какой-то журналист на этой конференции встал и сказал: "Слушайте, а вы тут не пустили кучу участников"? Нет. А давайте вспомним прошлогоднюю историю, когда Евгения Примакова выперли прямо в аэропорту в Киеве, а он летел на конференцию по свободе слова ОБСЕ. Что-то происходило после этого? Кто-то встал? Собственно, на той же конференции ОБСЕ ведущий должен был ее закрыть, сказав: "Мы не будем ничего делать, потому что нарушены фундаментальные вещи", - отметил Малькевич.

На вопрос о том, как укрепить журналистскую солидарность в России и в мире, Соловьев сказал: "Нам надо общаться, нам надо обсуждать наши проблемы, надо активно думать о том, как нам развивать сотрудничество, я имею в виду международную повестку".