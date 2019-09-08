Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ "Воробьевы горы"

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Москве в собственность 30% акций акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра (НТЦ) МГУ "Воробьевы горы", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы. Сейчас эти акции находятся в федеральной собственности.

"В целях обеспечения функционирования инновационного НТЦ МГУ "Воробьевы горы" постановляю: принять предложение правительства РФ и правительства Москвы о передаче в собственность города Москвы находящихся в федеральной собственности 30% акций акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", - говорится в указе.

Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.