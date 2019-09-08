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РИА Новости

Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ "Воробьевы горы"

00:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Москве в собственность 30% акций акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра (НТЦ) МГУ "Воробьевы горы", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы. Сейчас эти акции находятся в федеральной собственности.
"В целях обеспечения функционирования инновационного НТЦ МГУ "Воробьевы горы" постановляю: принять предложение правительства РФ и правительства Москвы о передаче в собственность города Москвы находящихся в федеральной собственности 30% акций акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", - говорится в указе.
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ "Воробьевы горы".
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