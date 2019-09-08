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РИА Новости

Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой над Пуарье

00:37 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Дагестана Владимир Васильев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Пуарье, сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram.
Нурмагомедов в субботу победил американца Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Поединок в Абу-Даби завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде. Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье это поражение стало шестым при 25 победах.
"Поздравляю Вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу! Примите благодарность за выдающийся вклад в достижения борцов Дагестана и отечественного спорта. Здоровья, счастья и новых достижений Вам, родным и близким!" - говорится в тексте поздравления.
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов (Россия)
Вчера, 15:13РСпорт
Следующий бой Хабиба Нурмагомедова может пройти в Москве
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Хабиб НурмагомедовРоссия
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