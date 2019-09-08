Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой над Пуарье

Нурмагомедов в субботу победил американца Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Поединок в Абу-Даби завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде. Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье это поражение стало шестым при 25 победах.