Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.

В День памяти жертв блокады в северной столице традиционно будут возлагать цветы и венки к мемориалам. В 11.00 начнется траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

Также траурные церемонии пройдут на Серафимовском, Смоленском, Богословском кладбищах, на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда, у Триумфальной арки Победы в Красном селе, на Невском воинском кладбище "Журавли" и в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В полдень на различных городских площадках, в числе которых Эрмитаж, Дом журналиста, Русский музей, Фонтанный дом, библиотеки, будут зачитывать имена погибших во время блокады. Присоединиться к этой акции сможет любой желающий.

Днем перед Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке пройдет акция памяти.

В Санкт-Петербурге в настоящее время проживает 80,7 тысячи человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" (4,7 тысячи) или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (76 тысяч).