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РИА Новости

Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады

00:20 08.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкМероприятия, посвященные годовщине начала блокады Ленинграда
Мероприятия, посвященные годовщине начала блокады Ленинграда
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Мероприятия, посвященные годовщине начала блокады Ленинграда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
В День памяти жертв блокады в северной столице традиционно будут возлагать цветы и венки к мемориалам. В 11.00 начнется траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.
Также траурные церемонии пройдут на Серафимовском, Смоленском, Богословском кладбищах, на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда, у Триумфальной арки Победы в Красном селе, на Невском воинском кладбище "Журавли" и в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.
В полдень на различных городских площадках, в числе которых Эрмитаж, Дом журналиста, Русский музей, Фонтанный дом, библиотеки, будут зачитывать имена погибших во время блокады. Присоединиться к этой акции сможет любой желающий.
Мероприятия, посвященные 70-летию с начала блокады Ленинграда
6 сентября, 19:32Радио
Петербуржцам рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда
Днем перед Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке пройдет акция памяти.
В Санкт-Петербурге в настоящее время проживает 80,7 тысячи человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" (4,7 тысячи) или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (76 тысяч).
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
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