Путин и Медведев в воскресенье проголосуют на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в воскресенье примут участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

Выборы пройдут в единый день голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, на выборы были зарегистрированы 233 кандидата, из их числа 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. В ходе регистрации 57 кандидатов получили отказ. Оспорить решение Мосгоризбиркома и добиться права принять участие в выборах удалось члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину.

"После закрытия избирательных участков в центральном избирательном штабе партии "Единая Россия" председатель партии, глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообщается в режиме видеоконференции с представителями региональных отделений", - сообщили в пресс-службе кабмина.

По их данным, на мероприятии будут озвучены предварительные итоги по явке и данные exit poll в ряде выборных регионов.