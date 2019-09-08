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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Путин и Медведев в воскресенье проголосуют на выборах в Мосгордуму

00:09 08.09.2019 (обновлено: 00:23 08.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в воскресенье примут участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
Выборы пройдут в единый день голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, на выборы были зарегистрированы 233 кандидата, из их числа 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. В ходе регистрации 57 кандидатов получили отказ. Оспорить решение Мосгоризбиркома и добиться права принять участие в выборах удалось члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину.
"После закрытия избирательных участков в центральном избирательном штабе партии "Единая Россия" председатель партии, глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообщается в режиме видеоконференции с представителями региональных отделений", - сообщили в пресс-службе кабмина.
По их данным, на мероприятии будут озвучены предварительные итоги по явке и данные exit poll в ряде выборных регионов.
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В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Выборы в МосгордумуСергей МитрохинДмитрий МедведевЯблокоМосковская городская думаВладимир ПутинРоссияПолитика
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