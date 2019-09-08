Вернувшиеся из Сирии российские дети внешне здоровы, сообщили врачи

Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии. Архивное фото

Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Медики не наблюдают серьезных проблем со здоровьем у российских детей, вернувшихся из Сирии, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, заслуженный врач РФ Андрей Фисенко.

Ранее в субботу самолет с российскими детьми, родившимися в тюрьмах Сирии, прибыл в Москву с базы Хмеймим. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сопровождала детей.

"На сегодняшний день те дети, которые приехали из Сирии, они внешне здоровы... серьезных проблем мы в состоянии их здоровья сейчас не видим", - сказал Фисенко по результатам первого осмотра.

Он отметил, что дети проведут в центре два-три дня. Утром в воскресенье им будет проведено детальное обследование. Затем вместе с рекомендациями по наблюдению дети будут переданы в подшефные центру республиканские детские больницы Дагестана и Чечни.

Фисенко добавил, что детям нанесена сильная психологическая травма.

Кузнецова уточнила, что центр был выбран для приема детей, поскольку с ним уже отработано взаимодействие, врачи меньше чем за сутки смогли мобилизовать все силы и подготовиться.