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РИА Новости
Война в Сирии

Вернувшиеся из Сирии российские дети внешне здоровы, сообщили врачи

00:00 08.09.2019 (обновлено: 00:01 08.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Медики не наблюдают серьезных проблем со здоровьем у российских детей, вернувшихся из Сирии, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, заслуженный врач РФ Андрей Фисенко.
Ранее в субботу самолет с российскими детьми, родившимися в тюрьмах Сирии, прибыл в Москву с базы Хмеймим. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сопровождала детей.
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"На сегодняшний день те дети, которые приехали из Сирии, они внешне здоровы... серьезных проблем мы в состоянии их здоровья сейчас не видим", - сказал Фисенко по результатам первого осмотра.
Он отметил, что дети проведут в центре два-три дня. Утром в воскресенье им будет проведено детальное обследование. Затем вместе с рекомендациями по наблюдению дети будут переданы в подшефные центру республиканские детские больницы Дагестана и Чечни.
Фисенко добавил, что детям нанесена сильная психологическая травма.
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Кузнецова уточнила, что центр был выбран для приема детей, поскольку с ним уже отработано взаимодействие, врачи меньше чем за сутки смогли мобилизовать все силы и подготовиться.
"Завтра еще будет продолжаться оформление документов, сюда приедут специалисты, будет оформляться опека на родственницу, которая приехала сегодня, приедет еще родственник... и я надеюсь, что в ближайшие дни они уже отправятся домой", - сказала Кузнецова.
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Война в СирииСирияРоссияОбщество
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