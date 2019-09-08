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РИА Новости
Культура

Бекхэм признался, что не любил одежду, которую заставляла носить его жена

05:51 08.09.2019
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© AFP 2019 / Jack TaylorДэвид и Виктория Бекхэм на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне
Дэвид и Виктория Бекхэм на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне
© AFP 2019 / Jack Taylor
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский футболист Дэвид Бекхэм рассказал журналистам, что не всегда любил одежду, которую заставляла носить его жена Виктория в 90-е, сообщает Mirror.

"Если бы не наши отношения в то время, то я, вероятно, носил бы другую одежду, - прокомментировал Бекхэм. - Мы тогда посещали огромное количество разных событий, связанных со Spice Girls. Они мне не очень нравились, но потом я вроде бы привык".

Несмотря на то, что в молодости у Виктории Бекхэм были ошибки в выборе нарядов, со временем, ей удалось стать одним из крупнейших дизайнеров и представлять свои коллекции на мировой Неделе моды.
Дэвид Бекхэм признает, что супруга повлияла на его решительность в делах.
"Я видел, сколько усилий приложила Виктория для создания своего бизнеса. Это была большая тяжелая работу. Я знал, что если я собираюсь начать что-то, то мне нужно быть готовым физически, умственно и быть уверенным в том, что я делаю", - объяснил футболист.
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