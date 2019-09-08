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РИА Новости

Украинский фронт торговой войны между США и Китаем

08:00 08.09.2019 (обновлено: 08:04 08.09.2019)
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© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке Aviation Expo China в Пекине
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке Aviation Expo China в Пекине. Архивное фото
Андрей Бабицкий
Андрей Бабицкий
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Торговая война, которую США ведут с Китаем, не оставляет без внимания ни одну подведомственную Вашингтону территорию. Американцы стараются нанести поражение противнику везде, где у него есть интересы. На минувшей неделе обострился украинский участок фронта. Вечером в среду пресс-служба украинской Службы безопасности сообщила в интервью "Радио Свобода" о начале досудебного расследования "по факту подготовки к совершению диверсии — действий, направленных на разрушение АО "Мотор Сич" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также оказания представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставок продукции военного назначения и двойного использования".
"Мотор Сич" — украинский концерн, специализирующийся на выпуске авиадвигателей и газотурбинных установок. После начала войны в Донбассе предприятие стремительно пошло ко дну, из-за разрыва хозяйственных связей оно потеряло более двух третей всех своих заказов. Россия была основным рынком сбыта для украинских авиастроителей. А между тем это градообразующее производство для всего Запорожья, где на любое рабочее место приходится четыре соискателя.
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СБУ открыла охоту на "Мотор Сич" еще в июле, когда выдвинула против него обвинение в финансировании донецких сепаратистов. Действительно, в городе Снежное, который контролируется властями ДНР, в 2015-2017 годах доживал последние дни входивший в состав концерна завод, выпускавший лопатки для авиадвигателей. Естественно, что налоги он перечислял в бюджет народной республики. В итоге мы имеем целый букет уголовных производств, все статьи из разряда тяжелых: государственная измена, подготовка диверсий, сотрудничество с врагом, финансирование сепаратистов.
Что же в действительности так рассердило украинских правоохранителей? Неужто и впрямь не пересекающееся с политикой производство авиа- и газотурбинного оборудования оказалось тайным гнездом преступников, замысливших нанести Украине непоправимый ущерб? Нет. С этими предполагаемыми преступлениями дела обстоят так же, как с тысячами других, расследуемыми или расследованными бесславным украинским ведомством. "Мотор Сич" виновен совсем в другом.
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Концерн, как известно, нашел способ поправить свои дела. Интерес к его активам проявил китайский холдинг, в который входят две крупные компании. В июне Skyrizon Aircraft Holdings Limited подал в Антимонопольный комитет Украины заявку о покупке более 50 процентов акций "Мотор Сич" и 25 процентов для Украины. По условиям сделки, в случае, если АМКУ одобрит покупку, китайский инвестор предоставит авиастроительной отрасли страны грант в размере ста миллионов долларов, а Украине в лице "Укроборонпрома" подарит 25 процентов акций "Мотор Сич", чтобы она имела возможность участвовать в управлении предприятием.
Казалось бы, крайне выгодная для страны комбинация, которая, возможно, спасет деградирующее высокотехнологичное производство, одно из последних на Украине. Но тут в процесс вмешались американцы, которые открыто заявили о своем резко отрицательном отношении к готовящейся продаже акций "Мотор Сич". В конце августа Киев лично посетил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Wall Street Journal написала, что цель его визита — убедить руководство Украины дать китайцам от ворот поворот. И действительно, встретившись с журналистами, высокопоставленный американский чиновник объяснил, что именно не устраивает Вашингтон в готовящейся сделке: "Мы обеспокоены кражами оборонных технологий. В этом контексте, поскольку Украина заинтересована развивать свои оборонные технологии, мы высказали свои предложения и соображения". Впрочем, о конкретике Болтон предпочел не распространяться, заявив, что продажа акций "Мотор Сич" — это "суверенное право Украины".
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Но китайцы все поняли сразу и правильно. Тридцатого августа посол КНР на Украине Ду Вэй высказался в высшей степени недипломатично. "США не должны нагло вмешиваться в отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем. <…> Украине не нужны наставники извне", — заявил он.
Действительно ли США опасаются того, что китайцы получат доступ к продвинутым технологиям производства авиадвигателей? Нет, это чистой воды лукавство, если не сказать прямой обман. Сами китайцы уже давно ушли далеко вперед, скупив на той же Украине после развала СССР оптом и в розницу множество советских наработок. Объединенная авиадвигателестроительная корпорация AECC Китая с годовым бюджетом в три миллиарда долларов и 80 тысячами работников производит двигатели пятого поколения, чем не может похвастаться погибающий "Мотор Сич". Ведущие специалисты конструкторского бюро "Ивченко-Прогресс", документацию которого на плеяду двигателей для самолетов и вертолетов использует концерн, давно трудятся в России или за границей.
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Речь идет только о торговой войне и больше ни о чем. Американцы вполне могли бы "перебить" сделку, выкупив акции по более высокой цене. Но во-первых, им предприятие даром не нужно; во-вторых, зачем тратить деньги, если всего можно добиться бесплатно, послав того же Болтона разруливать ситуацию. Надавить на команду Зеленского в преддверии визита последнего в Вашингтон совсем не сложно. К примеру, США отозвали военно-техническую помощь для Украины, утвержденную в американском бюджете, вплоть до окончания расследования об эффективности ее использования. А это сумма в два с половиной раза большая, чем в сделке по "Мотор Сич". И подобных рычагов множество с учетом того обстоятельства, что Вашингтон в течение долгих лет фактически осуществляет внешнее управление Украиной.
Так что СБУ — это просто инструмент, с помощью которого Белый дом намерен перекрыть китайцам кислород. К слову говоря, 25 августа акции "Мотор Сич" были проданы. Теперь свое слово должен сказать антимонопольный комитет, чей положительный вердикт не будет финальной точкой в истории. Опыт показывает, что в нынешних условиях СБУ способна сфабриковать и довести до конца любое дело. Так что в случае, если американцы посчитают для себя эту позицию принципиально важной и демонстративно наплюют на украинские интересы, "Мотор Сич" обязательно станет изменником и диверсантом.
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КитайСШАУкраинаАвторыВ мире
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