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РИА Новости

Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

08:00 08.09.2019 (обновлено: 08:05 08.09.2019)
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В конце лета МВД поддержало инициативу Ассоциации банков "Россия" (АБР) об увеличении срока блокировки подозрительных переводов до 30 дней. Это вызвало обеспокоенность среди клиентов российских банков, однако на деле оказалось, что ряд СМИ некорректно интерпретировали суть предложения, связав его с блокировкой банковских карт. РИА Новости обратилось в крупнейшие российские финучреждения с просьбой прояснить ситуацию.

"Где деньги, Зин?"

Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
Источник РИА Новости в банковской сфере, знакомый с ходом обсуждения, рассказал, что о полноценной поддержке инициативы ведомством говорить еще рано, а конкретные параметры новых правил только формируются.
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Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства. Однако представители крупнейших российских банков в беседе с РИА Новости заверили, что карты тут ни при чем и речь идет только о заморозке суммы перевода. Остальных денег на счете это никак не касается.
Сейчас механизм блокировки средств без суда доступен следователям, однако для этого им нужно успеть начать расследование, вынести соответствующее постановление и передать его в банк. Учитывая, что — по статистике ЦБ — обналичивание происходит в течение нескольких часов, воспользоваться возможностью блокировки никто не успевает.

"Если банк успел вовремя заблокировать увод денег от жертвы, проблем нет — это и так деньги клиента, они у него и остались. Но если эти деньги уже попали на счет получателю, который, предположительно, готовится их снять в банкомате, то их нельзя изъять без постановления суда об аресте суммы или счетов. Поэтому нужна правовая основа для блокировки на срок, достаточный для расследования и вынесения судом постановления об аресте суммы на счету", — пояснил один из банкиров.

Так что, если банки получат право блокировать такие транзакции на срок до 30 дней, у пострадавших от действий похитителей будет достаточно времени, чтобы обратиться в полицию, а у полиции — провести все необходимые процедуры, направить соответствующее постановление в банк и обратиться в суд. И если будет доказано, что деньги переводились мошенниками без согласия клиента, вернуть их законному владельцу будет гораздо проще.

Виды блокировок

Существует три типа блокировок. Первый касается собственно карты. В этом случае клиент сохраняет доступ к денежным средствам, но теряет возможность оперировать ими через банковскую карту. Этот тип блокировки обычно применяется, если у банка есть подозрения, что данные карты попали не в те руки. При этом владелец счета может по-прежнему снимать наличные в кассе банка, предъявив паспорт, отправлять переводы со счета на счет, а также пользоваться другими картами, привязанными к тому же счету.
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Второй тип — блокировка суммы. Обычно это происходит при поступлении в банк исполнительного листа от судебных приставов или по постановлению суда. В этом случае арестовывается только указанная сумма — все остальное клиент может тратить и переводить без каких-либо ограничений.
Третий тип — блокировка счета. В этом случае клиент теряет доступ ко всем средствам на счете, но это происходит только в экстремальных ситуациях: например если следователь или суд требуют заблокировать счет подозреваемого в рамках уголовного дела.

"Антиотмывочный" закон

В процессе подготовки этого материала к публикации представители банков попросили сделать особый акцент на том, что инициатива АБР относится именно к краже денег путем незаконного доступа к банковским картам.
Впрочем, это не единственный случай, когда клиенты могут столкнуться с теми или иными видами блокировок. Один из них касается 115-ФЗ "О противодействии отмыванию доходов", когда клиенты используют личные карты в схемах обналичивания денег или проводят по ним операции, связанные с предпринимательской деятельностью.

"Банк может заинтересовать операция, когда средства перечисляются клиенту от компании-однодневки и немедленно обналичиваются. В этом случае у банка возникнут вопросы, действительно ли оказывалась услуга компании. Документами, подтверждающими источник происхождения средств, могут являться, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации. Такие запросы направляются очень небольшому числу клиентов", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Выявляются подозрительные операции внутренними автоматизированными системами учреждений. Но финальное решение о блокировке принимается уполномоченными на это сотрудниками банков — каждый случай рассматривается отдельно. В частности, по такой схеме работают Сбербанк, Альфа-Банк и "Открытие".

Простые правила

Чтобы избежать проблем с банковским обслуживанием, представители всех опрошенных РИА Новости банков предостерегают клиентов от продажи своих карт третьим лицам: их могут использовать в незаконных схемах обналичивания денег, что повлечет за собой разбирательства с правоохранительными органами. По той же причине не стоит соглашаться на обналичивание чужих денег через свою карту.
Кроме того, специалисты "Сбербанка" не рекомендуют использовать карты, выпущенные для физических лиц, в предпринимательской деятельности. Для этого существуют специальные бизнес-продукты. Если возникнет угроза блокировки, клиентам, чтобы быстро разрешить ситуацию, рекомендуют держать наготове документы, подтверждающие проведенные операции (договоры об оказании услуг и прочие подобные бумаги).
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Для защиты от мошенников специалисты советуют предоставлять банкам актуальные номера телефонов и постоянно оставаться на связи. В "Райффайзенбанке" уточняют, что это особенно касается заграничных поездок. Ведь совершение операции в нетипичном месте может стать основанием для блокировки карты по подозрению в выводе денег. Нелишним будет изучить основные правила безопасности, которые публикуются на сайтах финучреждений.
Если карта все же была заблокирована, в первую очередь банкиры рекомендуют связаться со своим банком по номеру телефона, указанному на карте. Подтвердить, что операция совершается по вашему намерению, можно через колл-центр, и в этом случае карту разблокируют в ближайшее время.
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