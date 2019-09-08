В Турции начали выращивать экзотические фрукты для туристов

В округе Газипаша провинции Анталья созрел первый урожай манго - на ферме запустили эксперимент по выращиванию тропических фруктов. Кроме манго, здесь растут личи, старфруты, змеиный фрукт, саподилла, ягоды годжи, сахарное яблоко, маракуйя и другие тропические виды.

Фрукты будут поставляться в местные магазины и в отели региона, но туристы могут попробовать их прямо на плантации. На одной из первых экскурсий уже побывали россияне из самых разных концов нашей страны: попробовать свежее манго в Турции, тем более "прямо с дерева", для многих экзотика.