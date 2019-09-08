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РИА Новости
Туризм

В Турции начали выращивать экзотические фрукты для туристов

18:57 08.09.2019
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© Depositphotos / galitskayaДевушка с фруктами отдыхает у бассейна
Девушка с фруктами отдыхает у бассейна
© Depositphotos / galitskaya
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Рядом с курортом Аланья в провинции Анталья открылись экскурсии на плантацию тропических фруктов. Туристы могут попробовать там манго, личи и другие фрукты, характерные для стран Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР.
В округе Газипаша провинции Анталья созрел первый урожай манго - на ферме запустили эксперимент по выращиванию тропических фруктов. Кроме манго, здесь растут личи, старфруты, змеиный фрукт, саподилла, ягоды годжи, сахарное яблоко, маракуйя и другие тропические виды.
Фрукты будут поставляться в местные магазины и в отели региона, но туристы могут попробовать их прямо на плантации. На одной из первых экскурсий уже побывали россияне из самых разных концов нашей страны: попробовать свежее манго в Турции, тем более "прямо с дерева", для многих экзотика.
Ну а характерные для Турции субтропические фрукты (мандарины, персики, апельсины) туристы могут попробовать совершенно бесплатно, выбрав другой вид эко-отдыха – поездку в регион Чиралы с размещением в пансионах, окруженных фруктовыми садами.
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