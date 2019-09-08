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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны

12:00 08.09.2019 (обновлено: 12:41 08.09.2019)
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Как это по-русски
Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны
Вчера, 12:00
Как правильно поехать в Гоа и на Бали и как без ошибок вернуться из Дубая? А если вы направляетесь в Анкару, как сообщить об этом в местном аэропорте и как – в российском? Почему Вашингтон меняет своё ударение в зависимости от того, фамилия это или штат? И какую морфологическую ошибку нельзя допускать, если вы отдыхаете в Сочи?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
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Как это по-русскиПодкаст
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