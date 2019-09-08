Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны

413

Как это по-русски Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны

Как правильно поехать в Гоа и на Бали и как без ошибок вернуться из Дубая? А если вы направляетесь в Анкару, как сообщить об этом в местном аэропорте и как – в российском? Почему Вашингтон меняет своё ударение в зависимости от того, фамилия это или штат? И какую морфологическую ошибку нельзя допускать, если вы отдыхаете в Сочи?