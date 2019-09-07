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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Косачев прокомментировал разговор Путина с Зеленским

23:53 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал хорошим признаком состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив прогресс в диалоге между сторонами.
Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны в субботу. Главы государств подчеркнули, что освобождение осужденных и задержанных имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений.
"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня - третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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