Косачев прокомментировал разговор Путина с Зеленским

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал хорошим признаком состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив прогресс в диалоге между сторонами.

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны в субботу. Главы государств подчеркнули, что освобождение осужденных и задержанных имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.