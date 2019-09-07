В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник

Сообщается, что беспилотник был сбит в воздушном пространстве Йемена. Представитель коалиции заявил, что меры для защиты гражданского населения приняты.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.