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РИА Новости

В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник

23:49 07.09.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
Сообщается, что беспилотник был сбит в воздушном пространстве Йемена. Представитель коалиции заявил, что меры для защиты гражданского населения приняты.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
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