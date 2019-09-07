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РИА Новости

Академик предложил зонировать Россию по степени опасности наводнений

23:41 07.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Подтопленная паводком дорога в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Подтопленная паводком дорога в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА. 08 сен - РИА Новости. Территорию России необходимо зонировать по уровню опасности возникновения наводнений, считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
"В России необходимо провести зонирование территории на современной научной основе по уровню опасности наводнений так, как это делается с землетрясениями. Вся опасность оценивается в баллах. Там, где серьезные баллы, там должны действовать серьезные ограничения", - сказал академик РИА Новости.
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Он добавил, что подобная работа была когда-то проведена, но считать ее хоть сколько-нибудь научно обоснованной нельзя.
"Если делать всерьез, то быстрее, чем за десять лет не получится. Дело в том, что специалистов-гидрологов очень мало, они работают в разных институтах: Институте водных проблем РАН, в Институте озероведения, в Государственном гидрологическом институте в Санкт-Петербурге, на географическом факультете МГУ, остальных можно по пальцам пересчитать. Придется собирать коллектив из разных институтов и проводить переподготовку ученых с другой специализацией", - пояснил Данилов-Данильян.
По мнению академика, для внедрения результатов работы необязательно ждать десять лет, можно постепенно внедрять то, что будет сделано на первых этапах.
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Виктор Данилов-ДанильянРоссияРИА Наука
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