Академик предложил зонировать Россию по степени опасности наводнений

МОСКВА. 08 сен - РИА Новости. Территорию России необходимо зонировать по уровню опасности возникновения наводнений, считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

"В России необходимо провести зонирование территории на современной научной основе по уровню опасности наводнений так, как это делается с землетрясениями. Вся опасность оценивается в баллах. Там, где серьезные баллы, там должны действовать серьезные ограничения", - сказал академик РИА Новости.

Он добавил, что подобная работа была когда-то проведена, но считать ее хоть сколько-нибудь научно обоснованной нельзя.

"Если делать всерьез, то быстрее, чем за десять лет не получится. Дело в том, что специалистов-гидрологов очень мало, они работают в разных институтах: Институте водных проблем РАН, в Институте озероведения, в Государственном гидрологическом институте в Санкт-Петербурге, на географическом факультете МГУ, остальных можно по пальцам пересчитать. Придется собирать коллектив из разных институтов и проводить переподготовку ученых с другой специализацией", - пояснил Данилов-Данильян.