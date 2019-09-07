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РИА Новости
Культура

Критик назвал победу "Джокера" на Венецианском фестивале исторической

23:31 07.09.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
ВЕНЕЦИЯ, 7 сен — РИА Новости. Победа фильма "Джокер" в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля является историческим событием, поскольку никогда прежде кинокомикс не завоевывал главную награду в таком престижном смотре, заявил РИА Новости кинокритик Егор Беликов.
Ежегодно в начале осени на итальянском острове Лидо проходит старейший международный смотр — Венецианский кинофестиваль, который в этом году открылся 28 августа и завершился в субботу. "Золотого льва" вручили драме "Джокер" Тодда Филлипса, которая рассказывает о становлении главного злодея Готэм-Сити и врага Бэтмена.
"Впервые кинокомикс, причем франшизный, причем студии DC, которая до этого постоянно экспериментировала с форматами и, кажется, наконец, его нашла, выигрывает один из крупнейших мировых фестивалей. Это фильм, подражающий лучшим образцам жанра из 1980-х, подражающий во многом Мартину Скорсезе, который вначале занимался этим проектом. Это настоящее историческое событие", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что награждение "Джокера" является окончательной победой тех, кто выступал против деления искусства на высокое и низкое. "Это все в пользу зрителя, который будет смотреть фильм в самом широком прокате", — заключил критик.
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КультураВенецианский кинофестивальВенеция
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