Критик назвал победу "Джокера" на Венецианском фестивале исторической

ВЕНЕЦИЯ, 7 сен — РИА Новости. Победа фильма "Джокер" в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля является историческим событием, поскольку никогда прежде кинокомикс не завоевывал главную награду в таком престижном смотре, заявил РИА Новости кинокритик Егор Беликов.

Ежегодно в начале осени на итальянском острове Лидо проходит старейший международный смотр — Венецианский кинофестиваль, который в этом году открылся 28 августа и завершился в субботу. "Золотого льва" вручили драме "Джокер" Тодда Филлипса, которая рассказывает о становлении главного злодея Готэм-Сити и врага Бэтмена.

"Впервые кинокомикс, причем франшизный, причем студии DC, которая до этого постоянно экспериментировала с форматами и, кажется, наконец, его нашла, выигрывает один из крупнейших мировых фестивалей. Это фильм, подражающий лучшим образцам жанра из 1980-х, подражающий во многом Мартину Скорсезе, который вначале занимался этим проектом. Это настоящее историческое событие", — сказал собеседник агентства.