Россия продолжит работу по возвращению детей из Сирии

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 7 сен - РИА Новости. Алгоритм по возвращению детей российских граждан, уехавших воевать в Сирию на стороне антиправительственных группировок, выстроен, работа по их возвращению будет продолжена, рассказала журналистам детский омбудсмен России Анна Кузнецова

В субботу Кузнецова прилетела в Россию из Сирии с четырьмя возвращенными детьми.

"Мы продолжим работу там, чтобы можно было вернуть большее число детей. Сейчас в аппарате уполномоченного по правам ребенка обращений от родственников детей, которые находятся на территории, неподконтрольных официальным властям Сирии, порядка 250", - сообщила Кузнецова.

По ее словам, алгоритм по возвращению детей выстроен, работа будет завершена.

"С нами были доктора, с нами были сотрудники Министерства иностранных дел, и благодаря этому в ближайшее время получим результаты ДНК и начнем те процедуры, которые необходимы для скорейшего возвращения детей", - пояснила Кузнецова.