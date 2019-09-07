Россия продолжит работу по возвращению детей из Сирии

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 7 сен - РИА Новости. Алгоритм по возвращению детей российских граждан, уехавших воевать в Сирию на стороне антиправительственных группировок, выстроен, работа по их возвращению будет продолжена, рассказала журналистам детский омбудсмен России Анна Кузнецова
В субботу Кузнецова прилетела в Россию из Сирии с четырьмя возвращенными детьми.
"Мы продолжим работу там, чтобы можно было вернуть большее число детей. Сейчас в аппарате уполномоченного по правам ребенка обращений от родственников детей, которые находятся на территории, неподконтрольных официальным властям Сирии, порядка 250", - сообщила Кузнецова.
По ее словам, алгоритм по возвращению детей выстроен, работа будет завершена.
"С нами были доктора, с нами были сотрудники Министерства иностранных дел, и благодаря этому в ближайшее время получим результаты ДНК и начнем те процедуры, которые необходимы для скорейшего возвращения детей", - пояснила Кузнецова.
"Есть еще малыши, которые сегодня остались в тюрьме, рядом с мамами, дело в том, что они родились не на территории России. Но так как есть алгоритм, уже четко отработан... нам достаточно быстро получится вернуть детей. Работа по возвращению детей граждан Российской Федерации теперь будет стабильно развиваться", - подчеркнула детский омбудсмен.