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РИА Новости

Россиянин пострадал при пожаре на судне на реке Эльба

23:09 07.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкНабережная Эльбы в Дрездене
Набережная Эльбы в Дрездене
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Набережная Эльбы в Дрездене. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Гражданин России пострадал при пожаре на судне Kelly, шедшем по реке Эльба из Роттердама в Калининград, он находится в клинике в стабильном состоянии, сообщает посольство РФ в Германии.
В пятницу агентство dpa сообщило, что при пожаре на грузовом судне Kelly в Германии погиб один человек, двое получили тяжелые ожоги. Экипаж судна состоял из 11 россиян и двух украинцев.
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"Среди членов экипажа были российские граждане. Потерпевших с травмами различной степени тяжести доставили в Гамбург. Одним из пострадавших является российский гражданин", - сообщило посольство в Twitter, добавив, что россиянин "получил незначительные ожоги и находится в клинике в стабильном состоянии".
В сообщении дипмиссии отмечается, что "консульские сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами и выясняют обстоятельства случившегося".
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ГерманияРоттердамРоссияКалининградВ мире
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