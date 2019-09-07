Россиянин пострадал при пожаре на судне на реке Эльба

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Гражданин России пострадал при пожаре на судне Kelly, шедшем по реке Эльба из Роттердама в Калининград, он находится в клинике в стабильном состоянии, сообщает посольство РФ в Германии.
В пятницу агентство dpa сообщило, что при пожаре на грузовом судне Kelly в Германии погиб один человек, двое получили тяжелые ожоги. Экипаж судна состоял из 11 россиян и двух украинцев.
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"Среди членов экипажа были российские граждане. Потерпевших с травмами различной степени тяжести доставили в Гамбург. Одним из пострадавших является российский гражданин", - сообщило посольство в Twitter, добавив, что россиянин "получил незначительные ожоги и находится в клинике в стабильном состоянии".
В сообщении дипмиссии отмечается, что "консульские сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами и выясняют обстоятельства случившегося".