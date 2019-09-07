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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Итальянский сенатор отметил прогресс в диалоге России и Украины

22:38 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
РИМ, 7 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной - прекрасная новость, которая может привести к дальнейшим шагам вперёд в налаживании диалога, заявил РИА Новости член итальянского Сената Лучо Малан.
"Это прекрасная новость: свободу вновь обрели 70 человек. Но с политической точки зрения очень положительный факт состоит в том, Россия и Украина ведут диалог и делают конкретные шаги вперёд", - заявил сенатор от партии "Вперёд, Италия".
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Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Седьмого сентября РФ и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.
"Естественно, каждая из этих стран сохраняет свои позиции, которые пока остаются несовместимыми. Но две соседние страны, которые глубоко связаны историей и культурой, могут достигнуть неожиданных успехов, если будут общаться между собой. Для этого нужна отвага и терпение. Это в интересах не только России и Украины, но и Европы и других стран", - сказал Малан.
По его словам, подобный процесс может привести и к разрешению кризиса в отношениях Москвы и Киева и завершению конфликта в Донбассе.
"В 2015 году я побывал в Донецке и увидел могилы молодых солдат у подножья разрушенного комплекса "Саур-могила". Я остался поражён: в Восточной Европе такого не происходило с 1945 года. Эта война должна закончиться", - заключил итальянский политик.
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