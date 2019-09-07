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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

РПЦ приветствовала освобождение задержанных россиян и украинцев

22:36 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали взаимное освобождение Россией и Украиной задержанных и осужденных и надеются, что это начало пути к примирению.
"В Русской церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины... Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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