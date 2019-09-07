РПЦ приветствовала освобождение задержанных россиян и украинцев

Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково

Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали взаимное освобождение Россией и Украиной задержанных и осужденных и надеются, что это начало пути к примирению.

"В Русской церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины... Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.