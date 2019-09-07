Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17, пишет газета Algemeen Dagblad.
"Генеральная прокуратура теперь потребовала от России выдать Цемаха", - говорится в сообщении.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.