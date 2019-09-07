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РИА Новости

Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17

22:06 07.09.2019
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17, пишет газета Algemeen Dagblad.
"Генеральная прокуратура теперь потребовала от России выдать Цемаха", - говорится в сообщении.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
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Владимир ЦемахMH17. РасследованиеНидерландыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Есть вопросы, пусть приезжают и задают, в присутствии российских следователей и видеосъёмки, которая зафиксирует всё происходящие, чтобы потом обвинений не было, что им как-то мешали и что-то запретили. Россия давно про это говорит, что ж они отказываются, а своих граждан Россия не выдаёт, конституция не позволяет.
7 сентября, 22:22
Себекхотеп III
9810005
больше ни чего не потребовали? странно. может им ещё ключ от квартиры где деньги лежат?
7 сентября, 22:28
Андрей Северов
64190005
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