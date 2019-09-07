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РИА Новости

В Самаре открыли памятник композитору Дмитрию Шостаковичу

21:56 07.09.2019
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© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкКомпозитор Дмитрий Шостакович
Композитор Дмитрий Шостакович
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Композитор Дмитрий Шостакович. Архивное фото
САМАРА, 7 сен – РИА Новости. Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу открыли в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В преддверии 433-летия со дня основания Самары состоялось знаковое событие: в одном из скверов у площади Куйбышева установили памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане города, а также автор памятника, народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
В годы Великой Отечественной войны в Самару, которая тогда называлась Куйбышевом, были эвакуированы крупнейшие промышленные предприятия, дипломатические миссии, а также деятели искусства и культуры. Вместе с труппой Большого театра в город приехал отечественный композитор Дмитрий Шостакович. Именно в Самаре 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение его Седьмой ("Ленинградской") симфонии.
"Я очень рад, что сегодня, в канун Дня города, мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил 20 век, и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу. Через свое творчество он вселял уверенность в души сограждан, и, я уверен, вносил смятение в стан врага. И то, что Дмитрий Дмитриевич творил здесь, на самарской земле, в запасной столице, в городе Куйбышеве, дорого и почитаемо", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам Церетели, он с радостью откликнулся на предложение самарских властей приложить руку к увековечиванию памяти о Шостаковиче. По мнению Хинштейна, памятник отлично вписался в окружающее пространство.
После церемонии открытия памятника на площади Куйбышева стартовал музыкальный фестиваль с участием солистов Большого тетра России и самарской государственной филармонии, кульминацией концерта стало исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии.
Композитор Дмитрий Шостакович во время работы
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СамараСамарская областьДмитрий Шостакович
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