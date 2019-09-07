В Самаре открыли памятник композитору Дмитрию Шостаковичу

"Я очень рад, что сегодня, в канун Дня города, мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил 20 век, и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу. Через свое творчество он вселял уверенность в души сограждан, и, я уверен, вносил смятение в стан врага. И то, что Дмитрий Дмитриевич творил здесь, на самарской земле, в запасной столице, в городе Куйбышеве, дорого и почитаемо", - цитирует Азарова пресс-служба.