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РИА Новости
Война в Сирии

Прибывших из Сирии российских детей заберут родственники

21:52 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила журналистам, что привезенных из Сирии детей через два дня смогут забрать родственники.
Ранее в субботу самолет с российскими детьми, родившимися в тюрьмах Сирии, прибыл в Москву с базы Хмеймим. Детский омбудсмен сопровождала детей.
"Они российские граждане, документы оформлены все... И буквально через два дня их заберут родственники", - сказала она.
Кузнецова уточнила, что один ребенок отправится в Дагестан, трое - в Чечню.
Дети смотрят на оружие, оставленное боевиками ИГ (запрещена в РФ) в Кобани, Сирия. 2015 год.
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Война в СирииАнна КузнецоваСирияРоссияОбщество
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