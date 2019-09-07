Прибывших из Сирии российских детей заберут родственники

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила журналистам, что привезенных из Сирии детей через два дня смогут забрать родственники.
Ранее в субботу самолет с российскими детьми, родившимися в тюрьмах Сирии, прибыл в Москву с базы Хмеймим. Детский омбудсмен сопровождала детей.
"Они российские граждане, документы оформлены все... И буквально через два дня их заберут родственники", - сказала она.
Кузнецова уточнила, что один ребенок отправится в Дагестан, трое - в Чечню.