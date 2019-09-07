Прибывших из Сирии российских детей заберут родственники

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила журналистам, что привезенных из Сирии детей через два дня смогут забрать родственники.

Ранее в субботу самолет с российскими детьми, родившимися в тюрьмах Сирии, прибыл в Москву с базы Хмеймим. Детский омбудсмен сопровождала детей.

"Они российские граждане, документы оформлены все... И буквально через два дня их заберут родственники", - сказала она.