Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет приземлился в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин и первоначально вернувшийся к аэропорту вылета, а после перенаправленный в Хабаровск, благополучно совершил посадку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, но он не смог там сесть из-за сложной обстановки на ВВП и был перенаправлен в Хабаровск.