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РИА Новости

Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет приземлился в Хабаровске

21:45 07.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин и первоначально вернувшийся к аэропорту вылета, а после перенаправленный в Хабаровск, благополучно совершил посадку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Самолет сел в Хабаровске", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, но он не смог там сесть из-за сложной обстановки на ВВП и был перенаправлен в Хабаровск.
Ранее в Хабаровске сел рейс Сеул - Владивосток, судя по данным Flightradar24, также перенаправленный туда.
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ПекинХабаровскВладивостокПроисшествия
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