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РИА Новости
Культура

Рой Андерссон удостоился "Серебряного льва" за лучшую режиссуру

21:36 07.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШведский режиссер Рой Андерссон с призом "Золотой лев Святого Марка"
Шведский режиссер Рой Андерссон с призом Золотой лев Святого Марка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шведский режиссер Рой Андерссон с призом "Золотой лев Святого Марка". Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 7 сен — РИА Новости. Лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале назвали Роя Андерссон, который представил в конкурсе фильм "О бесконечности", передает корреспондент РИА Новости.
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
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Приз за лучшую режиссуру получил шведский режиссер Рой Андерссон. В Венецию он привез картину "О бесконечности". Сам автор не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья. Приз за него получил продюсер.
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КультураРой АндерссонВенецианский кинофестивальВенеция
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