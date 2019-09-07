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РИА Новости

Нетаньяху обвинил ХАМАС в обострении ситуации на границе с сектором Газа

21:32 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, занимающий также пост министра обороны заявил, что израильские вооруженные силы будут жестко реагировать на любые попытки нанести ущерб гражданским лицам или военнослужащим.
"ХАМАС несет ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа", - говорится в заявлении премьер-министра. Пресс-служба, распространившая заявление Нетаньяху, сообщила, что в течение всей субботы премьер-министр следил за оперативной ситуацией на границе с сектором, находясь в плотном взаимодействии с армейским командованием.
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Обострение обстановки на границе с Газой пришлось на вечер пятницы, 6 сентября, когда палестинскими группировками по израильской территории были выпущены пять ракет. Одна из них вызвала пожар на пустыре в окрестностях города Сдерота.
ВВС и артиллерия ЦАХАЛ нанесли ответный удар по объектам военной инфраструктуры ХАМАСа в северной части палестинского анклава. Жертв, по сообщениям палестинского министерства здравоохранения, не было.
В субботу днем израильская армия обстреляла группу палестинцев, запустивших дрон из южной части сектора Газа с в сторону Израиля. Беспилотный аппарат, по сообщению армейской пресс-службы, сбросил предмет, повредивший один из армейских автомобилей в районе разделительного забора. По мнению военных, это могло быть взрывным устройством.
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"ХАМАС или другая террористическая группировка, по-видимому, пытались атаковать израильских солдат при помощи самодельного взрывного устройства, сброшенного с небольшого беспилотного летательного аппарата, который был запущен из Газы", - сообщил по этому поводу официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус. По его словам, подобный тип дронов обычно используется для фото и видеосъемки.
Позже днем израильские солдаты задержали четырех палестинцев, пытавшихся преодолеть пограничный забор. При обыске у двоих из них было найдено холодное оружие
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