"Джокер" стал обладателем "Золотого льва"

ВЕНЕЦИЯ, 7 сен — РИА Новости. Жюри наградило картину "Джокер" Тодда Филлипса "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Главную награду фестиваля получил фильм "Джокер", главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Режиссер поблагодарить руководство фестиваля за оказанную честь.
"Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины... Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин - самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант", — сказал Филлипс.
Драма рассказывает о становлении главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена.
Журналисты, которым посчастливилось увидеть фильм первыми, встретили картину продолжительными овациями. На пресс-конференции режиссер рассказал, что обсуждение образа Джокера длилось около полугода — вместе с Фениксом они продумывали костюм героя, его прическу и главное — смех.