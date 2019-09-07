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РИА Новости
Культура

"Джокер" стал обладателем "Золотого льва"

21:30 07.09.2019 (обновлено: 21:38 07.09.2019)
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер" . Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 7 сен — РИА Новости. Жюри наградило картину "Джокер" Тодда Филлипса "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
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Главную награду фестиваля получил фильм "Джокер", главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Режиссер поблагодарить руководство фестиваля за оказанную честь.
"Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины... Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин - самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант", — сказал Филлипс.
Драма рассказывает о становлении главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена.
Журналисты, которым посчастливилось увидеть фильм первыми, встретили картину продолжительными овациями. На пресс-конференции режиссер рассказал, что обсуждение образа Джокера длилось около полугода — вместе с Фениксом они продумывали костюм героя, его прическу и главное — смех.
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