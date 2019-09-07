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РИА Новости
Война в Сирии

В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах

21:21 07.09.2019 (обновлено: 22:38 07.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет с российскими детьми из тюрем Сирии прибыл в Москву с базы Хмеймим, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее уполномоченный заявляла, что группу из четверых детей-граждан РФ, родившихся в тюрьмах Сирии, планируется вернуть в Россию. По ее словам, дети оказались в тюрьмах вместе с матерями, которые были осуждены. Детям от пяти до девяти лет, уточняла омбудсмен.
"Что ж, самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву. Как жалко будить... Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет..." - написала Кузнецова в Facebook.
Омбудсмен добавила, что "все плохое позади".
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Вчера, 10:18Война в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Детей россиян, уехавших в Сирию воевать на стороне антиправительственных и террористических группировок, в Москву доставил самолет Минобороны РФ.
"Дети у нас - из двух семей: одна девочка у нас, София, вылетит в Дагестан, а трое детей поедут в Чечню", - сообщила Кузнецова журналистам.
В Сирии дети содержались вместе с родителями в тюрьме в лагере Аль-Холь, находящемся на территории, временно неподконтрольной Дамаску. По словам Кузнецовой, там еще остаются несколько детей российских граждан.
"К сожалению, удручающее картину увидели наши сотрудники - то в каком состоянии они (дети) находятся. Дети больны, они нуждаются в срочной помощи... Есть еще малыши, которые сегодня остались в тюрьме, рядом с мамами, дело в том, что они родились не на территории России", - пояснила Кузнецова.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Ранее в четверг, 5 сентября, по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и замглавы МИД страны Фейсалом Мекдадом в Дамаске, где Кузнецова находилась с рабочим визитом, сообщалось, что российская сторона подготовила документы на возвращение к родственникам в РФ четырех детей, которые родились в Сирии у россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных группировок.
В Сирии, добавила Кузнецова, уже работает группа российских специалистов, которая проводит забор ДНК, чтобы с наибольшей достоверностью идентифицировать детей россиян. По ее словам, алгоритм работы по возвращению детей к родственникам в России уже отработан в Ираке. В начале августа на форуме молодых семей в Пскове Кузнецова сообщала, что последние 30 детей будут возвращены родственникам в России из Ирака до конца сентября.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.
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Война в СирииАнна КузнецоваВойна в СирииСирияРоссияОбщество
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