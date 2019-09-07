В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах

Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии. Архивное фото

Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет с российскими детьми из тюрем Сирии прибыл в Москву с базы Хмеймим, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее уполномоченный заявляла, что группу из четверых детей-граждан РФ, родившихся в тюрьмах Сирии, планируется вернуть в Россию. По ее словам, дети оказались в тюрьмах вместе с матерями, которые были осуждены. Детям от пяти до девяти лет, уточняла омбудсмен.

"Что ж, самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву. Как жалко будить... Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет..." - написала Кузнецова в Facebook

Омбудсмен добавила, что "все плохое позади".

Детей россиян, уехавших в Сирию воевать на стороне антиправительственных и террористических группировок, в Москву доставил самолет Минобороны РФ.

"Дети у нас - из двух семей: одна девочка у нас, София, вылетит в Дагестан, а трое детей поедут в Чечню", - сообщила Кузнецова журналистам.

В Сирии дети содержались вместе с родителями в тюрьме в лагере Аль-Холь, находящемся на территории, временно неподконтрольной Дамаску. По словам Кузнецовой, там еще остаются несколько детей российских граждан.

"К сожалению, удручающее картину увидели наши сотрудники - то в каком состоянии они (дети) находятся. Дети больны, они нуждаются в срочной помощи... Есть еще малыши, которые сегодня остались в тюрьме, рядом с мамами, дело в том, что они родились не на территории России", - пояснила Кузнецова.

Ранее в четверг, 5 сентября, по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и замглавы МИД страны Фейсалом Мекдадом в Дамаске, где Кузнецова находилась с рабочим визитом, сообщалось, что российская сторона подготовила документы на возвращение к родственникам в РФ четырех детей, которые родились в Сирии у россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных группировок.

В Сирии, добавила Кузнецова, уже работает группа российских специалистов, которая проводит забор ДНК, чтобы с наибольшей достоверностью идентифицировать детей россиян. По ее словам, алгоритм работы по возвращению детей к родственникам в России уже отработан в Ираке. В начале августа на форуме молодых семей в Пскове Кузнецова сообщала, что последние 30 детей будут возвращены родственникам в России из Ирака до конца сентября.