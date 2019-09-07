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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ проведет консультации с "русским экзархатом" Западной Европы

20:51 07.09.2019 (обновлено: 21:57 07.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Александр Поляков
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Купола. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе не смогла набрать нужного для решения о переходе в Московский патриархат числа голосов, поэтому в РПЦ пока что консультируются с ее представителями, рассказал РИА Новости епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Мы проводим с ними консультации", - заявил Савва, который участвует со стороны РПЦ в переговорах о возможном воссоединении с Архиепископией.
Он добавил, что большинство участников собрания Архиепископии проголосовали за вхождение в РПЦ (104 голоса), однако, по уставу структуры, необходимо было две трети голосов (117) генассамблеи, поэтому между сторонами будут проводиться консультации.
В свою очередь, заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя РИА Новости итоги генассамблеи, заметил, что "большинство делегатов выразили волю к воссоединению с Русской православной церковью", однако "требуемых уставом Архиепископии двух третей голосов не сложилось".
"Теперь архиепископу Иоанну и его клирикам, а также приходским собраниям соответствующих общин предстоит самостоятельно определиться, какими будут их дальнейшие действия. Русская церковь готова к дальнейшему диалогу с ними", - сказал Балашов.
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Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаРусская православная церковьВ мире
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