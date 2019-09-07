РПЦ проведет консультации с "русским экзархатом" Западной Европы

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе не смогла набрать нужного для решения о переходе в Московский патриархат числа голосов, поэтому в РПЦ пока что консультируются с ее представителями, рассказал РИА Новости епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Мы проводим с ними консультации", - заявил Савва, который участвует со стороны РПЦ в переговорах о возможном воссоединении с Архиепископией.

Он добавил, что большинство участников собрания Архиепископии проголосовали за вхождение в РПЦ (104 голоса), однако, по уставу структуры, необходимо было две трети голосов (117) генассамблеи, поэтому между сторонами будут проводиться консультации.

В свою очередь, заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя РИА Новости итоги генассамблеи, заметил, что "большинство делегатов выразили волю к воссоединению с Русской православной церковью", однако "требуемых уставом Архиепископии двух третей голосов не сложилось".