Нидерланды попросили Россию выдать "свидетеля" по делу МН17

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Нидерланды неоднократно вели переговоры на высшем уровне с Украиной, чтобы не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме к парламенту страны. Обращение политика цитирует Нидерланды неоднократно вели переговоры на высшем уровне с Украиной, чтобы не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме к парламенту страны. Обращение политика цитирует портал nu.nl.

По словам Блока, прокуратура Нидерландов настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, расследующих дело о крушении малазийского Boeing в Донбассе. Кроме того, Киеву пришлось отложить выдачу российских заключенных, чтобы следствие могло допросить "свидетеля" еще раз, заявил министр.

Также Нидерланды обратились к России с просьбой о выдаче Цемаха, сообщает NOS cо ссылкой на заявление Министерства юстиции Нидерландов.

Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Два дня назад Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха. Родственники мужчины сообщали, что его похитили в июле из собственной квартиры сотрудники Службы безопасности Украины. Глава ДНР Денис Пушилин связал его задержание с попытками Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.

Сегодня самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в рамках договоренностей России и Украины приземлись в Киеве и Москве. В конце лета стороны начали работу по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц.

MH17

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 находившихся на борту человек. Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.

Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских вооруженных сил из Курска.

При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.

В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы.

В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

Июньские выводы ССГ

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.