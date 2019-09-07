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РИА Новости

Нидерланды попросили Россию выдать "свидетеля" по делу МН17

20:35 07.09.2019 (обновлено: 22:23 07.09.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Нидерланды неоднократно вели переговоры на высшем уровне с Украиной, чтобы не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме к парламенту страны. Обращение политика цитирует портал nu.nl.
По словам Блока, прокуратура Нидерландов настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, расследующих дело о крушении малазийского Boeing в Донбассе. Кроме того, Киеву пришлось отложить выдачу российских заключенных, чтобы следствие могло допросить "свидетеля" еще раз, заявил министр.
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Также Нидерланды обратились к России с просьбой о выдаче Цемаха, сообщает NOS cо ссылкой на заявление Министерства юстиции Нидерландов.
Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Два дня назад Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха. Родственники мужчины сообщали, что его похитили в июле из собственной квартиры сотрудники Службы безопасности Украины. Глава ДНР Денис Пушилин связал его задержание с попытками Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.
Сегодня самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в рамках договоренностей России и Украины приземлись в Киеве и Москве. В конце лета стороны начали работу по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц.

MH17

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 находившихся на борту человек. Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
5 сентября, 07:03РИА Новости
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских вооруженных сил из Курска.
При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.
В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

Июньские выводы ССГ

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.
Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
24 июля, 18:15РИА Новости
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
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MH17. РасследованиеНидерландыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никто бы его РФ не отдал, если бы с него хоть что-то выжать можно было.
7 сентября, 20:43
ТМТамара Мадлеева
3701004
Вот и становится ясно,кому выгодна ложь. Про то что Россия сбила боинг. А Голландия в этом за интересована. Голландия лжет всех даже своим гражданам.
7 сентября, 20:57
Andrej Kozakov
3600004
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