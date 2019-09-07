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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ

20:30 07.09.2019 (обновлено: 21:21 07.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКресты на куполах
Кресты на куполах
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кресты на куполах. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Людмила Онищенко. Около 58 процентов членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Московскому патриархату.
Однако соответствующее решение не было принято, поскольку нужны две трети голосов, сообщил РИА Новости протодиакон Иоанн Дробот.
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По сообщению архиепископии, 104 человека поддержали присоединение к Московскому патриархату, 75 — выступили против.
"По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберет духовенство, и будем это дело обсуждать", — сказал протодиакон, участвующий в голосовании.
Константинопольский патриархат в ноябре 2018 года принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. На 7 сентября назначено общее собрание — Генеральная Ассамблея экзархата, на котором будет принято решение о будущем.
Многие священники и прихожане выступали против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждается предложение возвратиться в Русскую православную церковь или Русскую православную церковь за границей. Помимо этого, может быть объявлено о создании автономной митрополии русских приходов.
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Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. В 1920-х годах согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.
В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением церкви в СССР объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату.
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Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаРусская православная церковьВ мире
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