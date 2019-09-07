Во Франции поймали поляка, перевозившего 933 килограмма гашиша в грузовике

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники таможни департамента Изер на востоке Франции обнаружили не менее 933 килограммов гашиша (смолы каннабиса) в грузовике, водитель-поляк был взят под стражу, сообщает радиостанция Сотрудники таможни департамента Изер на востоке Франции обнаружили не менее 933 килограммов гашиша (смолы каннабиса) в грузовике, водитель-поляк был взят под стражу, сообщает радиостанция France Bleu

Отмечается, что крупногабаритную машину с наркотиками задержали в пятницу на пункте платной дороги между коммунами Вьен и Ревантен-Вогри. Таможенники обнаружили почти тонну наркотиков, когда остановили для проверки грузовик, направлявшийся по автомагистрали A7 на север.

После чего водитель был задержан и провел ночь на таможне, уже в субботу утром его взяли под стражу.

Агентство Франс Пресс подтвердило информацию радиостанции и добавило со ссылкой на прокуратуру Вьена, что задержанному поляку 53 года.