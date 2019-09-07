Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T20:19Z
https://ria.ru/20190907/1558434334.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/111864/38/1118643845_0:134:2000:1259_1036x0_80_0_0_9baf1f9209a800f5b5ca0bc9caf96953.jpg
РИА Новости

Во Франции поймали поляка, перевозившего 933 килограмма гашиша в грузовике

20:05 07.09.2019 (обновлено: 20:19 07.09.2019)
833
© AP Photo / Michel EulerМашины французской полиции
Машины французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Машины французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники таможни департамента Изер на востоке Франции обнаружили не менее 933 килограммов гашиша (смолы каннабиса) в грузовике, водитель-поляк был взят под стражу, сообщает радиостанция France Bleu.
Отмечается, что крупногабаритную машину с наркотиками задержали в пятницу на пункте платной дороги между коммунами Вьен и Ревантен-Вогри. Таможенники обнаружили почти тонну наркотиков, когда остановили для проверки грузовик, направлявшийся по автомагистрали A7 на север.
Кокаин, обнаруженный на судне
2 сентября, 20:53РИА Новости
В Испании арестовали судно c россиянином и 800 килограммами кокаина
После чего водитель был задержан и провел ночь на таможне, уже в субботу утром его взяли под стражу.
Агентство Франс Пресс подтвердило информацию радиостанции и добавило со ссылкой на прокуратуру Вьена, что задержанному поляку 53 года.
"(В грузовике –ред.) было чуть более 930 кило гашиша…Речь идет о самом большом перехвате года", - заявили агентству в прокуратуре.
9151002
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
РИА
Новости
Первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет
В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская назвала решение освободить Сенцова "крайне вынужденной мерой"
Пассажиры в аэропорту на Мальдивах
Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Освобожденных украинских военных наградили
Сотрудник Службы безопасности Украины
СБУ задержала предпринимателя, продававшего оружие через интернет
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Вид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
В Сочи выпал первый снег
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона протестующих
Пассажирский самолет в небе
Летевший из Владивостока в Пекин самолет развернули из-за тайфуна "Линлин"
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже
В Париже на протестах "желтых жилетов" задержали почти 90 человек
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02В Киеве рассказали об уголовных делах 13 отпущенных заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
02:38Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири
Лента новостейМолния