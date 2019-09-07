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РИА Новости

Канада направила авиацию на пострадавшие от урагана "Дориан" Багамы

20:02 07.09.2019
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© REUTERS / Dante CarrerПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© REUTERS / Dante Carrer
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство Канады направило на пострадавшие от урагана "Дориан" Багамские острова военно-транспортный самолет и специалистов для оценки способов оказания дополнительной помощи жителям островов, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства.
"Вчера Канада направила военно-транспортный самолет канадских ВС CC-130J Hercules, чтобы обеспечить первоначальную воздушную поддержку группе реагирования по оказанию помощи в случае стихийных бедствий сил обороны Ямайки … Самолет Hercules прибыл в Нассау (столица Багамских островов – ред.) вчера вечером, затем он направился в Кингстон (Ямайка) для содействия развертыванию сил обороны Ямайки на Багамах", - говорится в совместном заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и министра национальной обороны страны Харджита Саджана.
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В заявлении также говорится, что на Багамские острова прибыла группа канадских специалистов для того, чтобы определить, как Канада "может наилучшим образом" оказать помощь жителям островов.
Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43.
Ураган обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
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