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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Симоньян: при Зеленском есть надежда на нормализацию отношений с Украиной

19:27 07.09.2019 (обновлено: 22:04 07.09.2019)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает, что президентство Владимира Зеленского дает осторожную надежду на нормализацию отношений между Россией и Украиной.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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"Это дает крайне осторожную, махонькую, но все же надежду, что, может быть, при этой (украинской. — Прим. ред.) власти мы вырулим, вряд ли мы, конечно, вырулим на дружбу, но хотя бы прекратится война", — сказала Симоньян журналистам.
Она отметила, что при администрации Петра Порошенко такой надежды не было совсем.
Симоньян также выразила надежду, что возвращение Вышинского в Россию станет поворотом в сторону нормализации отношений между Москвой и Киевом. "С 2014 года, то есть за пять лет, это первое по-настоящему позитивное и вообще радостное событие в наших отношениях с Украиной", — добавила она.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Освобождение задержанных россиян и украинцевМаргарита СимоньянРоссияУкраинаВ мире
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