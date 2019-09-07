Турция поприветствовала освобождение задержанных россиян и украинцев

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Турция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной, поздравляет лидеров двух стран, продемонстрировавших конструктивный подход, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
"Мы с удовлетворением встретили новость об обмене заключенными между Россией и Украиной. Поздравляем все стороны, задействованные в этом позитивном событии, в том числе лидеров России и Украины, которые продемонстрировали конструктивный подход", - заявил Аксой.