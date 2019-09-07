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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Турция поприветствовала освобождение задержанных россиян и украинцев

19:24 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Турция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной, поздравляет лидеров двух стран, продемонстрировавших конструктивный подход, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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"Мы с удовлетворением встретили новость об обмене заключенными между Россией и Украиной. Поздравляем все стороны, задействованные в этом позитивном событии, в том числе лидеров России и Украины, которые продемонстрировали конструктивный подход", - заявил Аксой.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевХами АксойТурцияРоссияУкраинаВ мире
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