Макрон назвал взаимное освобождение россиян и украинцев решающим шагом

ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Обмен заключёнными между Россией и Украиной является решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Президент Республики приветствует обмен заключёнными, произошедший сегодня между Россией и Украиной. Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен продолжиться в ближайшие недели", - говорится в коммюнике, распространённом Елисейским дворцом.

Там отмечается, что "Франция вместе с Германией активизируют свои усилия в рамках Нормандского формата для достижения дальнейшего прогресса и для реализации политического аспекта минских соглашений".