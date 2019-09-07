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РИА Новости

Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах

18:58 07.09.2019 (обновлено: 19:29 07.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в аэропорту на Мальдивах
Пассажиры в аэропорту на Мальдивах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры в аэропорту на Мальдивах. Архивное фото
БАНГКОК, 7 сен — РИА Новости. Авиалайнер А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia совершил вынужденную посадку в главном международном аэропорту Мальдивских островов через 22 минуты после взлета из этого же аэропорта из-за пожара в одном из двигателей, пассажиры и пилоты не пострадали, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.
Происшествие случилось поздно вечером в четверг, 5 сентября, однако информация о нем обнародована таиландским департаментом гражданской авиации только в субботу, после получения от авиакомпании доклада об аварии, который по международным правилам должен быть подан в течение 72 часов после происшествия, сообщает телеканал.
Аэробус А320, выполнявший вечером в четверг рейс из аэропорта мальдивской столицы Мале в Бангкок, совершил аварийную посадку на одном левом двигателе через 22 минуты после вылета из-за пожара в правом двигателе, сообщает телеканал. Возгорание предварили два мощных взрыва, прогремевшие сразу после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы, при каждом из которых из сопла двигателя вырывался сноп пламени. Взрывы слышали пассажиры лайнера, многие увидели пожар. Огонь наблюдался и с земли: телеканал включил в свой сюжет видео, снятое с земли на смартфон. На нем четко видно, что на правом крыле самолета сразу после взлета возник пожар и что самолет набирает высоту с горящим двигателем.
Летчикам, которые поступили точно по инструкции для подобных ситуаций, удалось после набора высоты погасить пожар путем полной остановки правого двигателя, а затем посадить самолет на одном работающем левом двигателе обратно на ВПП аэропорта вылета. При аварийной посадке и последовавшей эвакуации никто не пострадал, говорится в сообщении телеканала.
На борту самолета находились 58 пассажиров и экипаж, сообщает телеканал. Создана комиссия по расследованию происшествия, говорится в сообщении.
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