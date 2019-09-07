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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Симоньян прокомментировала возвращение Вышинского в Россию

18:55 07.09.2019 (обновлено: 20:00 07.09.2019)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала возвращение в Россию руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Это не просто камень с души или гора с плеч. Это целая гряда скал с плеч", — сказала журналистам Симоньян.
Она поблагодарила всех, кто участвовал в освобождении Кирилла Вышинского.
"Представляете, что я чувствовала, когда наш сотрудник, наш парень, сидит, что должен чувствовать любой руководитель организации, когда твой человек сидит, а ты не можешь сделать ничего", — отметила Симоньян.
По словам главного редактора МИА "Россия сегодня", Кирилла Вышинского ждет в России только хорошее.
"Он впервые за долгое время увидит свою жену, увидит маму. У жены завтра день рождения, тоже такой подарок", — сказала она.
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Симоньян также подчеркнула, что агентство постарается предложить Кириллу Вышинскому много интересного, чтобы он мог дальше продуктивно работать.
Ранее генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал возвращение Вышинского одним из самых счастливых дней в его жизни.
"(Кирилл Вышинский. — Прим. ред.) настоящий герой, пример для всех нас, для всего журналистского сообщества", — отметил он.
Киселев также анонсировал пресс-конференцию с руководителем портала РИА Новости Украина в понедельник в МИА "Россия сегодня".
Сегодня в Москву прибыл борт с Кириллом Вышинским. Вместе с ним прилетели освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева.
Сразу после прилета Кирилл Вышинский купил три букета: жене, матери и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Он объяснил, что жене подарит букет из светло-розовых роз, а маме и Москальковой — бордовые.
Кирилл Вышинский также рассказал о планах на будущее.
"Я точно собираюсь остаться в профессии, потому что, во-первых, профессия меня вытащила из тюрьмы. Я в этом смысле в долгу у профессии, в долгу у коллег. И, соответственно, я должен этот долг отдать", — сказал руководитель портала РИА Новости Украина.

Дело Кирилла Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозило до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
В конце августа Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Он должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаМаргарита СимоньянВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот и хорошо, Вышинский на свободе, а значит может свободно себя защищать в суде на Украине от обвинений в госизмене ( что смешно даже части самих украинцев, кроме бандеровцев)
7 сентября, 19:21
Виктор Шабля
500014
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