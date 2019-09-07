Переговоры России и Молдавии по газу близки к завершению, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон обсуждали в субботу на встрече в Москве вопросы двусторонних отношений, включая газовый вопрос, эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры подходят, заключительные нюансы проанализируют эксперты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят", - сказал Песков РИА Новости.

По его словам, осталось уже на экспертном уровне согласовать заключительные нюансы.

Ранее в субботу Додон на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках встречи с Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в республику с 1 октября.