Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T19:00Z
https://ria.ru/20190907/1558432686.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155843/23/1558432388_0:183:2939:1836_1036x0_80_0_0_3fe0b470f6f12378352302e473e1a57f.jpg
РИА Новости

Переговоры России и Молдавии по газу близки к завершению, заявил Песков

18:50 07.09.2019 (обновлено: 19:00 07.09.2019)
1463
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон обсуждали в субботу на встрече в Москве вопросы двусторонних отношений, включая газовый вопрос, эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры подходят, заключительные нюансы проанализируют эксперты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят", - сказал Песков РИА Новости.
ГТС Украины
14 июня, 14:25РИА Новости
Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС
По его словам, осталось уже на экспертном уровне согласовать заключительные нюансы.
Ранее в субботу Додон на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках встречи с Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в республику с 1 октября.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
Вчера, 01:12РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Молдавии
270152717
Обсудить 7
Дмитрий ПесковМолдавияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А своему населению скидки на топливо не предвещается? Хотя бы фермерам.
7 сентября, 20:47
Олег Иванов
2431402
Для начала надо вступить в дачный кооператив Озеро.
7 сентября, 20:49
Олег Иванов
620400
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
РИА
Новости
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Путин и Додон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Не просто камень с души. Симоньян – о возвращении Вышинского
Симоньян прокомментировала возвращение Вышинского в Россию
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Россию вернулись двое крымчан, осужденных на Украине за госизмену
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал взаимное освобождение россиян и украинцев решающим шагом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Освобожденных украинских военных наградили
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02В Киеве рассказали об уголовных делах 13 отпущенных заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния