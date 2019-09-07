В Госдепе поприветствовали развитие диалога между Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединённые Штаты после освобождения на Украине и в РФ удерживаемых лиц сообщили, что рады видеть признаки более активного диалога между двумя странами, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США в субботу.
"Мы приветствуем (состоявшийся) обмен. Мы рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной... Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая крымских татар, которые незаконно удерживаются в тюрьме", - заявил он.
В сообщении не уточняется, о каких именно гражданах Украины идет речь.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.