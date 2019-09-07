В Госдепе поприветствовали развитие диалога между Россией и Украиной

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединённые Штаты после освобождения на Украине и в РФ удерживаемых лиц сообщили, что рады видеть признаки более активного диалога между двумя странами, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США в субботу.

"Мы приветствуем (состоявшийся) обмен. Мы рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной... Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая крымских татар, которые незаконно удерживаются в тюрьме", - заявил он.

В сообщении не уточняется, о каких именно гражданах Украины идет речь.